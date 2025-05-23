Розстріл військовополонених на Покровському напрямку: доля двох досі невідома

Жахлива подія на Покровському напрямку знову нагадала світу, наскільки цинічно ворог ігнорує закони війни. Розстріл українських військовополонених став черговим доказом жорстокості та нелюдяності російських загарбників. Правоохоронці вже розпочали офіційне розслідування трагедії. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Розстріл полонених на Покровського напрямку

У четвер, 22 травня, на світанку, неподалік селища Удачне, що на Донеччині, російські війська провели чергову атаку на позиції Сил оборони України. У цей момент на бойовому чергуванні перебували четверо українських бійців. За попередньою інформацією двоє з них потрапили в полон до окупантів.

Невдовзі стало відомо: полонених, які були беззбройними, розстріляли з автоматичної зброї у лісосмузі. Доля інших українських військових залишається невідомою.

Умисне вбивство військовополонених кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин та порушення Женевських конвенцій

За фактом цього звірства Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Наразі співробітники Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях проводять невідкладні слідчі дії. Серед основних завдань — встановлення обставин трагедії, ідентифікація винних та документування доказів для подальшого міжнародного переслідування злочинців.

Правоохоронці наголосили: винні понесуть відповідальність як на українському, так і на міжнародному рівні.

Також ми розповідали, як росіяни намагалися перерізати трасу Запоріжжя-Донецьк.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.