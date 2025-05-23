Війна в Україні

Розстріл військовополонених на Покровському напрямку: доля двох досі невідома

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 23 Травня 2025, 16:10
українські військові
Фото Facebook
Розстріл військовополонених на Покровському напрямку: доля двох досі невідома
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