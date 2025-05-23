Расстрел военнопленных на Покровском направлении: судьба еще двоих до сих пор неизвестна

Военное преступление на Покровском направлении снова напомнило миру, насколько цинично враг игнорирует законы войны. Расстрел украинских военнопленных стал очередным доказательством жестокости и бесчеловечности российских захватчиков. Правоохранители уже приступили к официальному расследованию трагедии. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Расстрел пленных на Покровском направлении

В четверг, 22 мая, на рассвете, недалеко от поселка Удачное Донецкой области российские войска провели очередную атаку на позиции Сил обороны Украины. В этот момент на боевом дежурстве находились четверо украинских бойцов. По предварительной информации, двое из них попали в плен.

Вскоре стало известно: безоружных украинских военных расстреляли из автоматического оружия в лесополосе. Судьба остальных бойцов остается неизвестной.

Умышленное убийство военнопленны квалифицируется как тяжкое международное преступление и считается грубым нарушением Женевских конвенций.

По факту этого зверства Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством.

Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях проводят неотложные следственные действия. Среди основных задач — установление обстоятельств трагедии, идентификация виновных и документирование доказательств для международного преследования преступников.

Правоохранители подчеркнули: виновные понесут ответственность как на украинском, так и на международном уровне.

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