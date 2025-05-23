Расстрел военнопленных на Покровском направлении: судьба еще двоих до сих пор неизвестна

Фото Facebook Военное преступление на Покровском направлении снова напомнило миру, насколько цинично враг игнорирует законы войны. Расстрел украинских военнопленных стал очередным доказательством жестокости и бесчеловечности российских захватчиков. Правоохранители уже приступили к официальному расследованию трагедии. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Расстрел пленных на Покровском направлении В четверг, 22 мая, на рассвете, недалеко от поселка Удачное Донецкой области российские войска провели очередную атаку на позиции Сил обороны Украины. В этот момент на боевом дежурстве находились четверо украинских бойцов. По предварительной информации, двое из них попали в плен. Вскоре стало известно: безоружных украинских военных расстреляли из автоматического оружия в лесополосе. Судьба остальных бойцов остается неизвестной.Умышленное убийство военнопленны квалифицируется как тяжкое международное преступление и считается грубым нарушением Женевских конвенций. По факту этого зверства Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством. Читать по теме Сознательный выстрел в голову — Лубинец сообщил о вероятной казни пленных в Курской области Снова расстрел пленных украинцев: что известно. Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях проводят неотложные следственные действия. Среди основных задач — установление обстоятельств трагедии, идентификация виновных и документирование доказательств для международного преследования преступников. Правоохранители подчеркнули: виновные понесут ответственность как на украинском, так и на международном уровне. Также мы рассказывали, как россияне пытались перерезать трассу Запорожье-Донецк. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, российские военные, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter