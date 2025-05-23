Война в Украине

Расстрел военнопленных на Покровском направлении: судьба еще двоих до сих пор неизвестна

Анастасия Жиденко, редактор сайта 23 мая 2025, 16:10
украинские военные
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