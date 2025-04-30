Вечером, 29 апреля, под вражеским огнем оказались Днепр и Харьков. Россияне массово запустили по городам беспилотники, известно о погибшем, раненых и разрушениях.

Взрывы в Днепре: в городе есть погибший

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия направила по городу Шахеды. В результате атаки погиб 53-летний мужчина. Еще один 78-летний местный житель получил ранения.

— Больше разрушений в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже укротили.

Один дом уничтожен, а еще несколько разбиты. Также повреждено предприятие, бюро ритуальных услуг и легковой автомобиль.

Журналистка программы Вікна-новини София Богуцкая узнала, что у мужчины, погибшего во время атаки РФ по городу, не выдержало сердце.

Также появилась фото дома, куда попал Шахед. В доме жила семья из трех человек. Они выжили, успели выбежать.

Ему было 53… Атака РФ на Днепр и Харьков унесла жизнь — детали / 4 Фотографии

В Днепропетровской ОВА поделились историями очевидцев. Жители Днепра вспоминают эти мгновения как адские. Местная жительница рассказывает, что во всех соседних домах вылетели окна, а обломки беспилотника упали на крышу ее дома.

— Мы с внуком легли спать, а потом оно засвистело и мы увидели огонь. Мы вскочили и прижались к стене, залезли под вешалку и сидели там. А потом я вышла и мне показалось, что это у нас во дворе прилетело.

Мальчик сегодня не пошел в школу, его до сих пор трясет после ночных событий в Днепре. Женщина говорит, что это был ужас, который не передать словами.

Другая жительница Инна видела прямое попадание БпЛА в соседнее здание через окно. Они сразу вызвали пожарных.

Горело, как факел. Ветром начало сдувать на соседнюю крышу. Внучка так испугалась, что у нее зубы скрежетали. Мы забрались в угол и сидели так до отбоя, успокаивались.

Ему было 53… Атака РФ на Днепр и Харьков унесла жизнь — детали / 10 Фотографий

Харьков — новости сегодня: как прошел обстрел в городе

Под ударами оказались Слободской, Салтовский и Шевченковский районы Харькова, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Число пострадавших в результате удара возросло до 47 человек. Из них 31 человек имеет острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения разной степени тяжести, а еще пятеро доставлены в больницы.

Среди пострадавших — двое детей и беременная женщина.

Для помощи пострадавшим в Харькове было привлечено 13 бригад экстренной медицинской помощи. В ГСЧС добавили, что в результате ударов БпЛА разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили.

В разных частях города возникло 10 пожаров. На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим продолжаются.

Ему было 53… Атака РФ на Днепр и Харьков унесла жизнь — детали / 6 Фотографий

Следует быть крайне осмотрительным во время вражеских обстрелов. Поэтому читай, как вести себя на улице, дома или в авто в такой ситуации.

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