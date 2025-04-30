Ввечері, 29 квітня, під ворожим вогнем опинилися Дніпро та Харків. Росіяни масово запустили по містах безпілотники, відомо про загиблого, поранених та руйнування.

Вибухи у Дніпрі: у місті є загиблий

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія скерувала по місту Шахеди. Внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель дістав поранення.

— Найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.

Одна оселя знищена, а ще декілька потрощені. Також пошкоджене підприємство, бюро ритуальних послуг і легковик.

Журналістка програми Вікна-новини Софія Богуцька дізналася, що в чоловіка, який загинув під час атаки РФ по місту, не витримало серце.

Також з’явилася фото будинку, куди влучив Шахед. У будинку мешкала родина з трьох людей. Вони вижили, встигли вибігти.

Йому було 53… Атака РФ на Дніпро та Харків забрала життя — деталі / 4 Фотографії

У Дніпропетровській ОВА поділилися історіями очевидців. Мешканці Дніпра згадують ті миті як пекельні. Місцева жителька розповідає, що в усіх сусідніх будинках повилітали вікна, а уламки безпілотника впали на дах її будинку.

— Ми з онуком лягли спати, а потім воно засвистіло і ми побачили вогонь. Ми вскочили й притиснулися до стіни, залізли під вішалку і там сиділи. А потім я вийшла і мені здалося, що це у нас у дворі прилетіло.

Хлопчик сьогодні не пішов до школи, його досі трусить після нічних подій у Дніпрі. Жінка каже, що це був жах, який не передати словами.

Інша жителька Інна бачила пряме влучання БпЛА в сусідній будинок через вікно. Вони одразу викликали пожежників.

Горіло, як факел. Вітром почало здувати на сусідній дах. Внучка так злякалася, що в неї зуби скреготіли. Ми забралися в куток і сиділи так до відбою, заспокоювалися.

Йому було 53… Атака РФ на Дніпро та Харків забрала життя — деталі / 10 Фотографій

Харків — новини сьогодні: як минув обстріл у місті

Під ударами опинилися Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 47 осіб. З них 31 людина має гостру реакцію на стрес, 14 людей дістали поранення різного ступеня важкості, а ще п’ятьох доправили до лікарень.

Серед постраждалих — двоє дітей та вагітна жінка.

Для допомоги потерпілим в Харкові було залучено 13 бригад екстреної медичної допомоги. У ДСНС додали, що внаслідок ударів БпЛА зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі.

У різних частинах міста виникло 10 пожеж. На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим тривають.

Йому було 53… Атака РФ на Дніпро та Харків забрала життя — деталі / 6 Фотографій

Варто бути вкрай обачним під час ворожих обстрілів. Тому читай, як поводитися на вулиці, вдома чи в авто у такій ситуації.

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