У ніч на 24 квітня ворог завдавав комбінованого удару по столиці.

За попередніми даними, загинули 13 людей, 87 постраждалих, 43 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей та вагітна жінка. 28 квітня кількість жертв зросла, оскільки у лікарні від отриманих травм загинув 45-річний чоловік. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

У Києві підтверджена загибель трьох дітей, — про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Сталися руйнування у житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.

Атака РФ по столиці: перші подробиці

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Відомо про займання у різних районах міста: дві пожежі внаслідок атаки у Голосіївському районі. В Шевченківському районі сталися чотири пожежі. У Святошинському — попередньо займання сталися на трьох локаціях.

​Ракетна атака РФ на Київ: 13 загиблих, понад 80 поранених, серед них 6 дітей (ОНОВЛЕНО) / 6 Фотографій

Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Масовану ракетну та безпілотну атаку на Україну, спрямовану проти цивільного населення в Києві та інших регіонах прокоментував Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Тільки сила і тиск.

​Ракетна атака РФ на Київ: 13 загиблих, понад 80 поранених, серед них 6 дітей (ОНОВЛЕНО) / 4 Фотографії

Людей дістають з-під завалів у столиці.

Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки.

З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей.

Під масованим ударом був і Харків. Влучання прийшлося на щільну житлову забудову. На цю мить відомо про двох поранених.

Також вибухи лунали у Павлограді та Житомирі: РФ запускали шахеди та крилаті ракети.

Укрзалізниця повідомила про ворожий обстріл інфраструктури. Було поранено провідника у Житомирі та машиніста в Києві.

Фотографи Влада та Костянтин Ліберови показали відео з прольотом та влучанням ракети у житловий будинок у Києві.

25 квітня оголошено в Києві Днем жалоби.

Раніше ми розповідали про те, як Трамп відреагував на удар Росії по Сумах із десятками жертв.

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