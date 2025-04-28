Війна в Україні

​Ракетна атака РФ на Київ: 13 загиблих, понад 80 поранених, серед них 6 дітей (ОНОВЛЕНО)

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 28 Квітня 2025, 13:40
​Ракетна атака РФ на Київ: 13 загиблих, понад 80 поранених, серед них 6 дітей (ОНОВЛЕНО)
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​Ракетна атака РФ на Київ: 13 загиблих, понад 80 поранених, серед них 6 дітей (ОНОВЛЕНО)
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