День жалоби у Києві: коли відбудеться вшанування памʼяті загиблих

Сьогодні Київ огорнутий сумом. Ще й досі триває пошуково-рятувальна операція після підступної нічної атаки російських військ.

А вже завтра, 25 квітня, всі кияни будуть вшановувати пам’ять тих, чиє життя раптово обірвалося. Ця дата визнана Днем жалоби. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

День жалоби у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив 25 квітня Днем жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок атаки ворога на столицю. Міська влада також висловила глибокі співчуття родинам загиблих і постраждалим.

— На знак скорботи за загиблими в цей день будуть приспущені прапори з чорною стрічкою біля всіх комунальних будівель міста.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, що у ніч на 24 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, випустивши 70 ракет і 145 дронів. Хоч сили ППО змогли збити частину ворожих цілей, наслідки атаки виявилися трагічними.

Найбільше постраждав Святошинський район Києва, де станом на ранок було підтверджено загибель 10 людей, а ще 90 громадян отримали поранення, 44 із яких перебуває у стаціонарах. Рятувальники продовжують розбирати завали будинків.

Проте ворог не обмежився лише Києвом. Внаслідок нічної атаки постраждали й інші регіони України, а саме Харківська, Житомирська, Сумська та Хмельницька області. Там також повідомляють про постраждалих і пошкодження цивільних об’єктів.

Попри все, Київ продовжує боротьбу. Рятувальники та медики працюють над ліквідацією наслідків і порятунком людей. Раніше ми розповідали про першу масовану атаку після Великодня.

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