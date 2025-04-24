Війна в Україні

День жалоби у Києві: коли відбудеться вшанування памʼяті загиблих

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 24 Квітня 2025, 16:30
День жалоби в Києві
Фото Facebook
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