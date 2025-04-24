День жалоби у Києві: коли відбудеться вшанування памʼяті загиблих

Фото Facebook Сьогодні Київ огорнутий сумом. Ще й досі триває пошуково-рятувальна операція після підступної нічної атаки російських військ. А вже завтра, 25 квітня, всі кияни будуть вшановувати пам’ять тих, чиє життя раптово обірвалося. Ця дата визнана Днем жалоби. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. День жалоби у Києві Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив 25 квітня Днем жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок атаки ворога на столицю. Міська влада також висловила глибокі співчуття родинам загиблих і постраждалим.— На знак скорботи за загиблими в цей день будуть приспущені прапори з чорною стрічкою біля всіх комунальних будівель міста. Ракетна атака на Київ Нагадаємо, що у ніч на 24 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, випустивши 70 ракет і 145 дронів. Хоч сили ППО змогли збити частину ворожих цілей, наслідки атаки виявилися трагічними. Найбільше постраждав Святошинський район Києва, де станом на ранок було підтверджено загибель 10 людей, а ще 90 громадян отримали поранення, 44 із яких перебуває у стаціонарах. Рятувальники продовжують розбирати завали будинків. Читати на тему Ракетна атака РФ на Київ: 12 загиблих, понад 100 поранених, серед них 6 дітей З-під завалів зруйнованого будника чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, підтверджена загибель 2 діток. Проте ворог не обмежився лише Києвом. Внаслідок нічної атаки постраждали й інші регіони України, а саме Харківська, Житомирська, Сумська та Хмельницька області. Там також повідомляють про постраждалих і пошкодження цивільних об’єктів. Попри все, Київ продовжує боротьбу. Рятувальники та медики працюють над ліквідацією наслідків і порятунком людей. Раніше ми розповідали про першу масовану атаку після Великодня.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter