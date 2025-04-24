День траура в Киеве: когда состоится почтение памяти погибших

Сегодня Киев окутан грустью. До сих пор продолжается поисково-спасательная операция после коварной ночной атаки российских войск.

А уже завтра, 25 апреля, все киевляне будут чтить память тех, чья жизнь внезапно оборвалась. Эта дата признана Днем траура. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

День траура в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 25 апреля Днем траура в знак скорби по погибшим в результате атаки врага на столицу. Городская власть также выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

— В знак скорби по погибшим в этот день будут приспущены флаги с черной лентой возле всех коммунальных зданий города.

Ракетная атака на Киев

Напомним, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив 70 ракет и 145 дронов. Хотя силы ПВО смогли сбить часть вражеских целей, последствия атаки оказались трагическими.

Больше всего пострадал Святошинский район Киева, где по состоянию на утро была подтверждена гибель 10 человек, а еще 90 граждан получили ранения, 44 из которых находится в стационарах. Спасатели продолжают разбирать завалы домов.

Однако враг не ограничился только Киевом. В результате ночной атаки пострадали и другие регионы Украины, а именно Харьковская, Житомирская, Сумская и Хмельницкая области. Там также сообщают о пострадавших и повреждениях гражданских объектов.

Несмотря на все, Киев продолжает борьбу. Спасатели и медики работают над ликвидацией последствий и спасением людей. Ранее мы рассказывали о первой массированной атаке после Пасхи.

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