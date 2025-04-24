Война в Украине

День траура в Киеве: когда состоится почтение памяти погибших

Анастасия Жиденко, редактор сайта 24 апреля 2025, 16:30
День траура в Киеве
Фото Facebook
дефолт
Читать дальше
Дефолт в стране: что такое, по кому бьет больнее всего и какие страны его пережили
эксгумация в пужниках
Читать дальше
Эксгумация тел поляков в Тернопольской области — для чего раскапывают уже несуществующее село

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь