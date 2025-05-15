Макса больше нет… Сердце телеведущего Нелипы остановилось на фронте

На фронте погиб украинский телеведущий и актер Максим Нелипа, известный участием в Дизель Шоу и программах Програй мільйон (телеканал ICTV), Погода и Хто там?

Об этом сообщил актер Дмитрий Оскин, распространив скриншот из сообщения жены Максима Тамары (ее личная страница является частной — ред.). Она написала, что ее 48-летний муж погиб в бою 12 мая. Более подробной информации пока нет.

— Мои соболезнования нашим детям… мои самые глубокие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! … Это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить… Будь проклята война!! Всегда помним… Максим Нелипа всегда с улыбкой и верой в наших сердцах, — оставила на своей странице Тамара.

Погиб Максим Нелипа: чем запомнился

Максим Нелипа родился 16 октября 1976 года в Киеве. В начале карьеры он играл в КВН и был капитаном команды Ковбои политеха.

Был ведущим ряда программ на телевидении, в частности Програй мільйон, Народна зірка и других. Затем Максим Нелипа стал частью проектов Дизель Студио: скетчкома На трьох и концертных шоу Дизель Шоу.

На новость уже отреагировали коллеги Максима. Выразил свои соболезнования журналист и телеведущий Константин Грубич:

— Макс в другом строю, а невидимой глазу вышиванку точно было прошито его большое сердце. Макса убили кацапы на своей захватнической войне. Он защищал нас с самого начала полномасштабки.

Мы не были близко знакомы. (…) Но своей героической жизнью и смертью шоумен доказал журналисту, что форматы могут меняться. Устойчивыми являются подлинность и смелость. Покойся с Богом, герой! Грустно…

О гибели Максима написала и блоггер Елена Филонова:

— В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Покойся, друг. Слава герою.

— Максим Нелипа, светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить… — отреагировала телеведущая Маричка Падалко.

— Веселый, остроумный, сообразительный, с невероятным чувством юмора. Макс, спасибо за защиту, — написала актриса Ирма Витовская.

Мы также рассказывали, что на войне погиб журналист и режиссер Ярослав Шапочка.

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