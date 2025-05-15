Макса більше немає… Серце телеведучого Неліпи зупинилося на фронті

На фронті загинув український телеведучий та актор Максим Неліпа, відомий за участю в Дизель Шоу та програмах Програй мільйон (телеканал ICTV), Погода та Хто там?

Про це повідомив актор Дмитро Оскін, поширивши скриншот з допису дружини Максима Тамари (її особиста сторінка є приватною — ред.). Вона написала, що її 48-річний чоловік загинув у бою 12 травня. Детальнішої інформації поки немає.

— Мої співчуття нашим дітям… мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним та друзям! Співчуваю собі та всім нам! … Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити… Будь проклята війна!! Завжди пам’ятаємо… Максим Неліпа завжди з посмішкою та вірою в наших серцях, — залишила на своїй сторінці Тамара.

Загинув Максим Неліпа: чим запам’ятався

Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. На початку кар’єри він грав у КВК та був капітаном команди Ковбої політеху.

Був ведучим низки програм на телебаченні, зокрема Програй мільйон, Народна зірка та інших. Згодом Максим Неліпа став частиною проектів Дизель Студіо: скетчкомі На трьох та концертних шоу Дизель Шоу.

На новину вже відреагували колеги Максима. Висловив свої співчуття журналіст та телеведучий Костянтин Грубич:

— Макс в іншому строї, а невидимою оку вишиванкою точно було прошите його велике серце. Макса вбили кацапи на своїй загарбницькій війні. Він захищав нас від початку повномасштабки.

Ми не були близько знайомими. (…) Але своїм героїчним життям і смертю шоумен довів журналісту, що формати можуть мінятися. Сталими є справжність та сміливість. Спочивай з Богом, герою! Сумно…

Про загибель Максима написала і блогерка Олена Філонова:

— В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті. Спочивай, друже. Слава герою.

— Максим Неліпа, світла памʼять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити… — відреагувала телеведуча Марічка Падалко.

— Веселий, дотепний, кмітливий, з неймовірним почуттям гумору… Макс, дякую за захист. Спочивай, герою, — написала акторка Ірма Вітовська.

Ми також розповідали, що на війні загинув журналіст та режисер Ярослав Шапочка.

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