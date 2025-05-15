Війна в Україні

Макса більше немає… Серце телеведучого Неліпи зупинилося на фронті

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Травня 2025, 09:00
максим неліпа
Фото Instagram
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Макса більше немає… Серце телеведучого Неліпи зупинилося на фронті
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