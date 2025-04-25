Мы теряем территории из-за колоссального давления артиллерии РФ — бойцы о границах Донецкой области

Фото Facebook На фронте — главные новости Украины. На Новопавловском направлении, расположенном на юге Донецкой области, россияне пытаются захватить Котляровку — последний населенный пункт на границе с Днепропетровской областью. Гость ICTV для телемарафона Єдині новини — Иван Варан 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ рассказал Яне Брензей о ситуации на Новопавловском направлении. — На нашем направлении сейчас очень и очень горячо: на пехотное соединение сейчас максимальное давление, противник пытается сейчас захватить Котляровку. По сути это последний населенный пункт, который сейчас на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Этот аспект россияне будут использовать в медийном пространстве, — отметил Варан. Он также добавил, что россияне подходят к границе Днепропетровской области, что будет звучать как огромная победа. Это кусок территории, который мы в очередной раз теряем из-за натиска их артиллерии, живой силы. — Скажем так: для паники нет места, но сейчас ситуация очень сложная для Вооруженных сил Украины. В этом направлении используется весь спектр вооружения: от стрелкового до ФАБов, от мотоциклов до Су-25, Су-27, — объяснил Иван Варан. Читать по теме Россия продолжает делать химическое оружие, несмотря на заявления о полном его уничтожении Какое вещество Россия использует при боях против ВСУ: читай в материале. Котляровка на карте: Сейчас можно приобщиться к сбору на нужды 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ, которая закрывает своими спинами наш тыл. Сделать это просто по реквизитам. Друзі ДШВ — всеукраинская платформа для поддержки десантно-штурмовых войск. Станьте другом украинских десантников просто: подписывайся на ежемесячный донат на нужды ДШВ на сайте druzi.mil.gov.ua и получай награду. Присоединяйтесь к мощному звездному сообществу, регулярно поддерживающему подразделения ДШВ! Ранее Зеленский заявлял о так называемых красных линиях Киева: куда зашли переговоры, читай в материале по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Донецкая область, ДШВ, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter