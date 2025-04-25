Мы теряем территории из-за колоссального давления артиллерии РФ — бойцы о границах Донецкой области

На фронте — главные новости Украины. На Новопавловском направлении, расположенном на юге Донецкой области, россияне пытаются захватить Котляровку — последний населенный пункт на границе с Днепропетровской областью.

Гость ICTV для телемарафона Єдині новини — Иван Варан 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ рассказал Яне Брензей о ситуации на Новопавловском направлении.

— На нашем направлении сейчас очень и очень горячо: на пехотное соединение сейчас максимальное давление, противник пытается сейчас захватить Котляровку.

По сути это последний населенный пункт, который сейчас на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Этот аспект россияне будут использовать в медийном пространстве, — отметил Варан.

Он также добавил, что россияне подходят к границе Днепропетровской области, что будет звучать как огромная победа.

Это кусок территории, который мы в очередной раз теряем из-за натиска их артиллерии, живой силы.

— Скажем так: для паники нет места, но сейчас ситуация очень сложная для Вооруженных сил Украины. В этом направлении используется весь спектр вооружения: от стрелкового до ФАБов, от мотоциклов до Су-25, Су-27, — объяснил Иван Варан.

Котляровка на карте:

Сейчас можно приобщиться к сбору на нужды 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ, которая закрывает своими спинами наш тыл. Сделать это просто по реквизитам.

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