Война в Украине

Мы теряем территории из-за колоссального давления артиллерии РФ — бойцы о границах Донецкой области

Виктория Мельник, журналист сайта 25 апреля 2025, 16:00
днепропетровская область
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Мы теряем территории из-за колоссального давления артиллерии РФ — бойцы о границах Донецкой области
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