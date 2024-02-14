Пошел на дно! Украинские военные уничтожили БДК Цезарь Куников — подробности

Утром 14 февраля украинские военные атаковали большой десантный корабль (БДК) Цезарь Куников, который находился в Черном море. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

— Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов — Цезарь Куников. В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки, — написали в Генштабе.

Как отмечают в ГУР МО, вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. В результате Цезарь Куников получил критические поражения по левому борту и начал тонуть.

Сейчас также смотрят

— Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела, — написали в ГУР МО.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии для NV отметил, что по имеющейся информации большинство экипажа погибло. Однако точных цифр на этот счет пока нет.

Позже глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов раскрыл больше подробностей об уничтожении корабля Цезарь Куников. В частности, он сообщил, что экипаж судна составляет 90 человек. Сколько из них выжили — пока под вопросом, но больших цифр россиянам ждать не стоит.

БДК Цезарь Куников: характеристики

На сайте Черноморского флота Российской Федерации указано, что Цезарь Куников — это большой десантный корабль проекта 775.

Габариты БДК Цезарь Куников:

длина — 112,5 м;

ширина — 15 м;

глубина погружения — 3,7 м.

Корабль оснащен тяжелым вооружением, в частности: две артиллерийские установки АК-725 калибра 57 мм, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 Град-М. Экипаж борта состоит из 87 членов. Цезарь Куников использовался российской армией во время не одной войны, в частности, против Грузии, Сирии и Украины.

Корабль обладает способностью устанавливать минные заграждения и адаптируется к различным типам загрузки, например, перевозки 150 десантников и 10 танков Т-55 с 40 лицами экипажа или 12 плавающих танков ПТ-76 с 36 лицами экипажа, или специализированное подразделение, состоящее из трех танков Т-55, трех 120-мм минометов, трех боевых машин, четырех грузовиков ЗИЛ-130, четырех ГАЗ-66 и одного внедорожника ГАЗ-69.

Десантная группа корабля насчитывает 147 человек. Цезарь Куников способен транспортировать до 650 т груза на расстояние до 4700 морских миль.

Также интересный факт, данный корабль назван в честь Цезаря Львовича Куникова. Он был советским офицером и командиром десантного отряда. И он был убит в этот же день, но 14 февраля 1943 года.

Главное фото: Wikipedia.

Ранее мы рассказывали о РЭБ-системе украинского производства Покрова.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.