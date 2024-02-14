Пішов на дно! Українські військові знищили ВДК Цезар Куніков — подробиці

Уранці 14 лютого українські військові атакували великий десантний корабель (ВДК) Цезар Куніков, що перебував у Чорному морі. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

— Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — Цезар Куніков. У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки, — написали у Генштабі.

Як зазначають у ГУР МО, ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. Внаслідок цього Цезар Куніков отримав критичні ураження по лівому борту і почав тонути.

Зараз також дивляться

— Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, — написали у ГУР МО.

Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі для NV зазначив, що за наявною інформацією більшість екіпажу загинула. Однак точних цифр щодо цього поки що немає.

Згодом голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів більше подробиць про знищення корабля Цезар Куніков. Зокрема, він повідомив, що екіпаж судна складає 90 осіб. Скільки з них вижили — поки питання, але великих цифр росіянам чекати не варто.

ВДК Цезар Куніков: характеристики

На сайті Чорноморського флоту Російської Федерації зазначено, що Цезар Куніков — це великий десантний корабель проекту 775.

Габарити ВДК Цезар Куніков:

довжина — 112,5 м;

ширина — 15 м;

глибина занурення — 3,7 м.

Корабель оснащений важким озброєнням, зокрема: двома артилерійськими установками АК-725 калібру 57 мм, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 Град-М. Екіпаж борту складається з 87 членів. Цезар Куніков використовувався російською армією під час не однієї війни, зокрема, проти Грузії, Сирії та України.

Корабель має здатність встановлювати мінні загородження та адаптується до різноманітних типів завантаження, приміром, перевезення 150 десантників і 10 танків Т-55 з 40 особами екіпажу або ж 12 плаваючих танків ПТ-76 з 36 особами екіпажу, або спеціалізований підрозділ, що складається з трьох танків Т-55, трьох 120-мм мінометів, трьох бойових машин, чотирьох вантажівок ЗІЛ-130, чотирьох ГАЗ-66 та одного позашляховика ГАЗ-69.

Десантна група корабля налічує 147 осіб. Цезар Куніков здатен транспортувати до 650 т вантажу на відстань до 4700 морських миль.

Також цікавий факт, даний корабель названий на честь Цезаря Львовича Кунікова. Він був радянським офіцером та командиром десантного загону. І він був убитий у цей самий день, але 14 лютого 1943 року.

Головне фото: Wikipedia.

Раніше ми розповідали про РЕБ-систему українського виробництва Покрова.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.