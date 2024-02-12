Війна в Україні

РЕБ Покрова українського виробництва: чому російські крилаті ракети і дрони будуть безсилими

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 17:18
РЕБ Покрова: характеристики системи захисту від ракет та дронів
Фото: Нацполіція

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