РЕБ Покрова українського виробництва: чому російські крилаті ракети і дрони будуть безсилими

Україна продовжує вдосконалювати зброю та засоби радіоелектронної боротьби. Це допоможе зменшити кількість “прильотів” російських ракет та дронів. Про РЕБ Покрова відомо небагато, але ми розповімо, як працює загальнонаціональна система радіоелектронної боротьби та що цікавого вона вміє.

РЕБ Покрова: характеристики системи захисту від ракет та дронів

Видання Forbes з посиланням на New Scientist розповіло про РЕБ Покрова більше. Про загальнонаціональну систему радіоелектронної боротьби раніше повідомляв і Валерій Залужний.

Засіб РЕБ названий Покрова на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці, це символічне значення — Діва Марія вкрила людей покровою під час облоги Царгорода військами русів. Потім вороги не могли бачити людей, так Діва Марія врятувала людей.

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РЕБ Покрова діє у схожий спосіб. За наявною інформацією, Покрова підмінює супутникове радіонавігаційне поле та пригнічує супутникову радіонавігацію не лише по лінії бойового зіткнення, а й на більшій частині України.

Така підміна називається спуфінгом. Спуфінг виявити складніше, ніж глушіння. Тому російські дрони не будуть помічати, що вони дезорієнтовані. Попри те, що офіційних повідомлень про роботу РЕБ Покрова не було, можна припустити, що вони вже запрацювали.

Адже 3 лютого на каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили:

Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА (…) щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

До того ж кілька БПЛА були захоплені неушкодженими, отже, їх збивали не ракетами чи вогнепальною зброєю, а за допомогою радіоелектронної боротьби.

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