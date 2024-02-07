Завод Байрактар в Україні: почалось будівництво фабрики з виготовлення безпілотників

Турецька компанія Baykar, відома за виробництвом безпілотників Bayraktar, розпочала будівництво заводу під Києвом, де будуть виготовлятись моделі безпілотників ТB2 і TB3. Повідомляється, що на заводі будуть працевлаштовані близько 500 людей. Що відомо про завод Байрактар в Україні й детальніше про безпілотники, які виготовлятимуть — читай у нашому матеріалі.

Завод Байрактар в Україні: заява генерального директора

Про будівництво заводу заявив генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар на всесвітній оборонній ярмарці в Ер-Ріяді в коментарі для Reuters:

Наша фабрика будується… Нам потрібно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішніх машин, обладнання та організаційної структури.

Байрактар каже, що майбутній завод — масштабний проект, а тому до роботи планують залучити близько 500 співробітників.

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Він також зазначив, що потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік, але досі незрозуміло, чи буде виробництво зосереджено на моделі ударних безпілотників TB2 чи TB3.

Відповідаючи на запитання, чи можуть питання безпеки, пов’язані з війною в Україні, викликати занепокоєння для заводу, він сказав, що плани просуваються вперед, і ніщо не може їх зупинити.

Безпілотники Bayraktar: що про них відомо

Безпілотник Bayraktar — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту, виконує дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та озброєння контролюються екіпажем на наземній станції керування.

Активно застосовувався на початку повномасштабного вторгнення. Практика використання показала високу ефективність і стійкість Байрактарів, ними завдавали ударів по колонах техніки, розташованих на відкритій місцевості. Саме ця модель відволікала ППО російського крейсера Москва, щоб корабель змогли уразити українські ракети Нептун.

Раніше ми розповідали про успішні атаки безпілотниками по території Росії українськими військами.

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