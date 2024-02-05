Збільшили потужності виробництва у 100 разів! Як Україна нарощує виготовлення дронів

Про важливість дронів на фронті говорять давно, пояснення тут зайві. Але росіяни вчаться, а тому для перемоги над ними, потрібно виготовляти технологічні та справді ефективні безпілотники. Аби вистачило кожному окупанту, Україна має виготовити мільйон дронів цього року.

Нині наша держава може контрактувати 67 зразків безпілотників вітчизняного виробництва, що пройшли необхідні процедури допуску. У 2022 році таких було лише сім. Про це розповіла прес-служба Міністерства цифрової трансформації для Економічної правди. Як Україна нарощує виробництво дронів — у матеріалі.

Україна нарощує виробництво дронів — що про це відомо

На початок 2024 року в Україні зареєстровано 200 компаній, що беруть участь у виготовленні дронів. Спрощення правил та фінансування дозволили збільшити потужності виготовлення українських дронів у 100 разів, у порівнянні з початком повномасштабної війни.

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Йдеться саме про потужності українських виробників. Вони можуть бути законтрактовані благодійними фондами, державою, волонтерами тощо.

У Мінцифри додали, що фактичне виробництво БПЛА зросло у десятки разів.

З червня 2023 по січень 2024 безпілотники, закуплені Армією дронів, вразили 14 тис. цілей. Це танки, БТРи, опорні пункти тощо. Були випадки, коли за одну ніч вразили 80 одиниць техніки, — розповіли у Мінцифри.

У відомстві враховують лише ті операції, щодо яких надали відеопідтвердження. Завдяки програмі Армія дронів держава навчила вже 20 тис. операторів БПЛА, залучивши 33 школи-партнери.

Задля спрощення виготовлення БПЛА в країні вдалося ухвалити близько 20 законів та нормативно-правових актів. Наприклад, для скасування ПДВ та мита на компоненти, підвищення прибутковості виробників до 25%, експортного контролю, спрощеного допуску до експлуатації тощо.

Фонд UNITED24 видав деяким бригадам по 10 млн грн для закупівлі безпілотників на власний розсуд.

Раніше ми розповідали, як працюють дрони-камікадзе.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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