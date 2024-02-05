Війна в Україні

Збільшили потужності виробництва у 100 разів! Як Україна нарощує виготовлення дронів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Лютого 2024, 14:00
Україна нарощує виробництво дронів — що про це відомо

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