Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Українські військові називають дрони-камікадзе “мопедами” чи “балалайками”. Причиною цього є характерний звук, який видає іранський безпілотник під час польоту.

Саме ці дрони становлять небезпеку для мирних жителів України. Боєзаряд може завдати великих руйнувань, викликавши потужну вибухову хвилю.

Дрон-камікадзе: як працює

Завдання дрона-камікадзе — прилетіти в точку, яку вказали військові, і вибухнути. Його використовують тільки з цією метою, тому Shahed-136 такий дешевий і простий.

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Країна-виробник боєприпаса — Іран. Йому вигідно виробляти дрони-камікадзе у великій кількості.

Аеродинамічну схему цього літального апарата називають “крило, що літає”. Саме вона забезпечує низький опір і, як наслідок, високу дальність польоту.

Дрон-камікадзе Shahed-136: з чого складається

Виготовляють безпілотник із гетинаксу, а гвинт, що штовхає, — з дерева.

Ці матеріали роблять конструкцію дешевою. А щоб ускладнити дрон-камікадзе, в нього вбудували радар.

У ньому є двоциліндровий карбюраторний двигун, тому Shahed-136 працює дуже гучно, а літає досить повільно. У бойовій частині перебуває 30–40 кг вибухівки.

Скільки коштує дрон-камікадзе

Дрон-камікадзе коштує недорого. Наприклад, крилата ракета Калібр, яка може долати відстань до 2500 км і є складною ціллю для ППО, коштує $5-6 млн за одиницю.

А ціна на дрон-камікадзе варіюється від $30 тис. до $50 тис.

Дрон-камікадзе Іран: що означає слово Шахід

Безпілотники з Ірану називаються не Шахід, а Шахед. Слово шахід означає мученик, так називають людей, які загинули за віру.

А слово шахед з арабської перекладають як свідок.

Оскільки це — однокорінні слова, два варіанти вимови вважають правильними.

Дрон Shahed-136: характеристики

Іранські дрони-камікадзе мають такі характеристики:

дальність — максимальна до 1600 км;

висота польоту — до 5 км;

крейсерська швидкість — 180 км/год;

літають на поршневому, бензиновому двигуні.

Тактика застосування Shahed-136



Shahed-136 самостійно знаходити цілі не може. Також йому не під силу самому атакувати рухомі об’єкти. Цей дрон запускають лише у бік великих немобільних цілей.

У дронів-камікадзе дуже погана і низька точність цілевказівки. Це через те, що використовується інерційна система наведення.

Наприклад, що далі дрон від мети, то більшою буде помилка. А з нею — і точність влучення.

Літає дрон низько, тому побачити в небі його не складно.

Найчастіше російські військові атакують нашу землю дронами-камікадзе вночі, щоб їх погано було видно та чути.

Збивати такі дрони легко, оскільки Shahed-136 не може похвалитися швидкістю та висотою польоту.

Його можна знищити навіть стрілецькою зброєю.

Перевага дронів Shahed-136 — у їхній кількості та ціні. Вони небезпечні лише тоді, коли їх багато.

Фото: Мілітарний

Раніше ми детальніше розповідали про дрон-камікадзе Shahed-136, його характеристики та що робити, щоб не стати його жертвою.

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