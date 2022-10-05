Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Українські військові називають дрони-камікадзе “мопедами” чи “балалайками”. Причиною цього є характерний звук, який видає іранський безпілотник під час польоту.
Саме ці дрони становлять небезпеку для мирних жителів України. Боєзаряд може завдати великих руйнувань, викликавши потужну вибухову хвилю.
Завдання дрона-камікадзе — прилетіти в точку, яку вказали військові, і вибухнути. Його використовують тільки з цією метою, тому Shahed-136 такий дешевий і простий.
Країна-виробник боєприпаса — Іран. Йому вигідно виробляти дрони-камікадзе у великій кількості.
Країна-виробник боєприпаса — Іран. Йому вигідно виробляти дрони-камікадзе у великій кількості.
Аеродинамічну схему цього літального апарата називають “крило, що літає”. Саме вона забезпечує низький опір і, як наслідок, високу дальність польоту.
Виготовляють безпілотник із гетинаксу, а гвинт, що штовхає, — з дерева.
Ці матеріали роблять конструкцію дешевою. А щоб ускладнити дрон-камікадзе, в нього вбудували радар.
Ці матеріали роблять конструкцію дешевою. А щоб ускладнити дрон-камікадзе, в нього вбудували радар.
У ньому є двоциліндровий карбюраторний двигун, тому Shahed-136 працює дуже гучно, а літає досить повільно. У бойовій частині перебуває 30–40 кг вибухівки.
Дрон-камікадзе коштує недорого. Наприклад, крилата ракета Калібр, яка може долати відстань до 2500 км і є складною ціллю для ППО, коштує $5-6 млн за одиницю.
А ціна на дрон-камікадзе варіюється від $30 тис. до $50 тис.
Безпілотники з Ірану називаються не Шахід, а Шахед. Слово шахід означає мученик, так називають людей, які загинули за віру.
А слово шахед з арабської перекладають як свідок.
А слово шахед з арабської перекладають як свідок.
Оскільки це — однокорінні слова, два варіанти вимови вважають правильними.
Іранські дрони-камікадзе мають такі характеристики:
Shahed-136 самостійно знаходити цілі не може. Також йому не під силу самому атакувати рухомі об’єкти. Цей дрон запускають лише у бік великих немобільних цілей.
У дронів-камікадзе дуже погана і низька точність цілевказівки. Це через те, що використовується інерційна система наведення.
У дронів-камікадзе дуже погана і низька точність цілевказівки. Це через те, що використовується інерційна система наведення.
Наприклад, що далі дрон від мети, то більшою буде помилка. А з нею — і точність влучення.
Літає дрон низько, тому побачити в небі його не складно.
Найчастіше російські військові атакують нашу землю дронами-камікадзе вночі, щоб їх погано було видно та чути.
Збивати такі дрони легко, оскільки Shahed-136 не може похвалитися швидкістю та висотою польоту.
Збивати такі дрони легко, оскільки Shahed-136 не може похвалитися швидкістю та висотою польоту.
Його можна знищити навіть стрілецькою зброєю.
Перевага дронів Shahed-136 — у їхній кількості та ціні. Вони небезпечні лише тоді, коли їх багато.
Фото: Мілітарний
Раніше ми детальніше розповідали про дрон-камікадзе Shahed-136, його характеристики та що робити, щоб не стати його жертвою.
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