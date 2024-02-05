Увеличили мощности производства в 100 раз! Как Украина наращивает изготовление дронов

О важности дронов на фронте говорят давно, объяснения здесь излишни. Но россияне учатся, а потому для победы над ними, нужно производить технологичные и действительно эффективные беспилотники. Чтобы хватило каждому оккупанту, Украина должна изготовить миллион дронов в этом году.

Сегодня наше государство может контрактовать 67 образцов беспилотников отечественного производства, прошедших необходимые процедуры допуска. В 2022 году таких было всего семь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации для Экономической правды. Как Украина наращивает производство дронов — в материале.

Украина наращивает производство дронов — что об этом известно

На начало 2024 года в Украине зарегистрировано 200 компаний, участвующих в изготовлении дронов. Упрощение правил и финансирование позволили увеличить мощности изготовления украинских дронов в 100 раз по сравнению с началом полномасштабной войны.

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Речь идет именно о мощностях украинских производителей. Они могут быть законтрактованы благотворительными фондами, государством, волонтерами и т.п.

В Минцифре добавили, что фактическое производство БПЛА выросло в десятки раз.

С июня 2023 по январь 2024 беспилотники, закупленные Армией дронов, поразили 14 тыс. целей. Это танки, БТР, опорные пункты и т.д. Были случаи, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники, — рассказали в Минцифре.

В ведомстве учитывают только те операции, по которым были предоставлены видеоподтверждения. Благодаря программе Армия дронов государство обучило уже 20 тыс. операторов БПЛА, и привлекло 33 школы-партнера.

Чтобы упростить изготовление БПЛА в стране, удалось принять около 20 законов и нормативно-правовых актов. Например, для отмены НДС и таможенных пошлин на компоненты, повышения доходности производителей до 25%, экспортного контроля, упрощенного допуска к эксплуатации и т.п.

Фонд UNITED24 выдал некоторым бригадам по 10 млн грн для закупки беспилотников на собственное усмотрение.

Раньше мы рассказывали, как работают дроны-камикадзе.

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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