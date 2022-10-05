Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник

Украинские военные называют дроны-камикадзе “мопедами” или “балалайками”. Причиной для этого является характерный звук, который издает иранский беспилотник при полете.

Именно эти дроны представляют опасность для мирных жителей Украины. Боезаряд очень опасен, может нанести большие разрушения, вызвав мощную взрывную волну.

Дрон-камикадзе: как работает

Задача дрона-камикадзе — прилететь в точку, которую указали военные, и в ней взорваться. Такой дрон используют только с этой целью, поэтому Shahed-136 такой дешевый и простой.

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Страна-производитель боеприпаса — Иран. Ему выгодно производить дроны-камикадзе в большом количестве.

Аэродинамическую схему этого летательного аппарата называют “крыло, которое летает”. Именно она обеспечивает низкое сопротивление и в результате — высокую дальность полета.

Дрон-камикадзе Shahed-136: из чего состоит

Изготовляют беспилотник из гетинакса, а толкающий винт — из дерева. Эти материалы делают конструкцию дешевой.

А для того, чтобы усложнить дрон-камикадзе, в него встроен радар.

В нем имеется двухцилиндровый карбюраторный двигатель, поэтому Shahed-136 работает очень громко, а летает довольно медленно. В боевой части находится 30-40 кг взрывчатки.

Сколько стоит дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе стоит недорого.

Например, крылатая ракета Калибр, которая может лететь к цели на дальность до 2500 км и является сложной целью для ППО, стоит $5-6 млн за единицу.

А цена на дрон-камикадзе варьируется от $30 тыс. до $50 тыс.

Дрон-камикадзе Иран: что значит слово Шахид

Беспилотники из Ирана называются не Шахид, а Шахед.

Слово шахид значит мученик, так называют людей, погибших за веру.

А слово шахед с арабского переводят как свидетель.

Так как это однокоренные слова, то оба варианта произношения считаются правильными.

Дрон Shahed-136: характеристики

Иранские дроны-камикадзе имеют следующие характеристики:

дальность — максимальная до 1600 км;

высота полета — до 5 км;

крейсерская скорость — 180 км/ч;

летают на поршневом, бензиновом двигателе.

Тактика применения Shahed-136



Shahed-136 самостоятельно находить цели не может. Также ему не под силу самому атаковать объекты, которые двигаются.

Этот дрон запускают только в сторону больших немобильных целей.

У дронов-камикадзе очень плохая и низкая точность целеуказания по той причин, что используется инерциальная система наведения.

Например, чем дальше дрон от цели, тем большей будет ошибка, а вместе с ней и точность попадания.

Летает дрон низко, поэтому увидеть в небе Shahed-136 не составит труда.

Чаще всего российские военные атакуют нашу землю дронами-камикадзе ночью, чтобы их плохо было видно и слышно.

Сбивать такие дроны легко, так как они не могут похвастаться скоростью и высотой полета.

Его можно уничтожить даже стрелковым оружием.

Эти дроны берут своим количеством и ценой. Они опасны только тогда, когда их много.

Фото: Мілітарний

Ранее мы детальнее рассказывали про дрон-камикадзе Shahed-136, его характеристики и что делать, чтобы не стать его жертвой.

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