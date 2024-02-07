Завод Байрактар в Украине: начато строительство фабрики по изготовлению беспилотников

Турецкая компания Baykar, известная производством беспилотников Bayraktar, начала строительство завода под Киевом, где будут производить модели беспилотников ТB2 и TB3. Сообщается, что на заводе будут трудоустроены около 500 человек. Что известно про завод Байрактар в Украине и подробнее о беспилотниках, которые будут производить — читай в нашем материале.

Завод Байрактар в Украине: заявление генерального директора

О строительстве завода заявил генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар на всемирной оборонной ярмарке в Эр-Рияде в комментарии для Reuters:

Наша фабрика строится… Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним машинам, оборудованию и организационной структуре.

Байрактар говорит, что будущий завод – масштабный проект, а потому к работе планируют привлечь около 500 сотрудников.

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Он также отметил, что мощность производства составит около 120 единиц в год, но до сих пор неясно, будет ли производство сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.

Отвечая на вопрос, могут ли вопросы безопасности, связанные с войной в Украине, вызвать беспокойство в вопросах строительства завода, он сказал, что планы продвигаются вперед и ничто не может остановить их.

Беспилотники Bayraktar: что о них известно

Беспилотник Bayraktar – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета, выполняет дистанционно управляемые или автономные полеты. Самолеты и вооружение контролируются экипажем на наземной станции управления.

Активно применялся в начале полномасштабного вторжения. Практика использования показала высокую эффективность и устойчивость Байрактаров, ими наносили удары по колоннам техники, расположенным на открытой местности. Именно эта модель отвлекала ПВО российского крейсера Москва, чтобы корабль смогли поразить украинские ракеты Нептун.

Ранее мы рассказывали об успешных атаках беспилотниками по территории России украинскими войсками.

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