Ракета KN-23: що відомо про північнокорейські снаряди, які летять по Україні

Про можливу появу ракет Hwasong на полі бойових дій в Україні попереджав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі ще на початку 2024 року. Тоді посадовець говорив, що РФ могла вже використати цей вид снарядів для ударів по українській території. Тому США скликали Радбез ООН.

На той момент представники військово-політичного керівництва України не могли ані спростувати, ані підтвердити ці заяви, оскільки було потрібно провести експертизу уламків. Та вже 7 лютого начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що дві з п’яти ракет, які були випущені вранці цього ж дня по Харкову, були північнокорейського виробництва.

Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів — це північнокорейські ракети Hwasong 11GA (KN-23).

Що таке Hwasong 11GA (KN-23)

Hwasong 11GA (KN-23) — це твердопаливна тактична балістична ракета, виробництвом якої займається Північна Корея.

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Як пояснював експерт Defence Express Іван Киричевський Суспільному, KN-23 є аналогом російського Іскандера. Проте цей тип ракет має більшу дальність польоту та значно більші габарити. Відрізняється й тип двигуна. У KN-23 він може бути твердопаливним з діаметром 1,1 м, що дозволяє мати транспортно-пусковій установці більше місця для ракети.

Також KN-23 може бути аналогом російського Ельбрусу чи південнокорейського Hyunmoo-2B.

У телемарафоні Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що загалом північнокорейські ракети мають багато схожого з радянськими, оскільки свого часу СРСР передав багато технологій КНДР.

Навряд варто очікувати чогось новішого. Від того ж таки Іскандера, (північнокорейські ракети, — ред.) можливо, відрізняються чимось, але не надто.

Схожість KN-23 з Іскандером-М полягає в тому, що вони однаково мають квазібалістичну траєкторію. Тобто, коли ця ракета досягає висоти в 50 кілометрів, вона рухається в атмосфері, де й корегує траекторію польоту.

Бойова частина цієї ракети може бути: унітарна або касетна, чи ядерна. Залежно від ваги бойової частини, дальність польоту варіюється. Якщо вона важитиме 500 кілограмів, тоді ракета полетить максимум на 450 кілометрів. Якщо менше, то — до 690 кілометрів.

Ймовірне відхилення може бути в межах 100-200 метрів, залежно від того, яку систему навігації для наведення використовує оператор.

Проте важливо зазначити також, що Корейське центральне інформаційне агентство не згадує про розробку KN-23, а говорить лише про постачання цього типу ракет у військо. Це може означати, що розробка йшла за прикладом виробництва певних ракет, які вже існували на озброєнні в інших країн, тож передача на озброєння могла бути здійснена без проведення випробувань.

Характеристики ракети

Максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети — до 690 км.

Бойова частина — менше ніж 500 кг.

Довжина — 7,5 м.

Діаметр — 0,95 м.

Загальна маса — 3415 кг.

Поки хтось віддає чималу частину своїх заробітків на те, щоб допомогти іншим, російські окупанти продовжують витрачати гроші задля вбивств мирних українців. Для цього загарбники використовують не лише імпортні снаряди, але й власного виробництва. Читай про характеристики та дальність дії російської ракети Циркон.

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