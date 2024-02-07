Ракета KN-23: что известно о северокорейском снаряде, которые запускают по Украине

О возможном появлении ракет Hwasong на поле боевых действий в Украине предупреждал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби еще в начале 2024 года. Тогда чиновник говорил, что РФ уже могла использовать этот вид снарядов для ударов по украинской территории.

На тот момент представители военно-политического руководства Украины не могли ни опровергнуть, ни подтвердить эти заявления, поскольку требовалось провести экспертизу обломков. Но уже 7 февраля начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две из пяти ракет, выпущенных утром в этот же день по Харькову, были северокорейского производства.

Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов — это северокорейские ракеты Hwasong 11GA (KN-23).

Что такое Hwasong 11GA (KN-23)

Hwasong 11GA (KN-23) — это твердотопливная тактическая баллистическая ракета, производством которой занимается Северная Корея.

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Как объяснял эксперт Defence Express Иван Киричев Суспільному, KN-23 является аналогом российского Искандера. Однако этот тип ракет имеет большую дальность полета и гораздо большие габариты. Различается и тип двигателя. В KN-23 он может быть твердотопливным диаметром 1,1 м, что позволяет иметь транспортно-пусковой установке больше места для ракеты.

Также KN-23 может быть аналогом российского Эльбруса или южнокорейской Hyunmoo-2B.

В телемарафоне Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что в целом северокорейские ракеты имеют много схожего с советскими, поскольку в свое время СССР передал многие технологии КНДР.

Вряд ли стоит ожидать чего-нибудь более нового. От того же Искандера, (северокорейские ракеты, — ред.) возможно, отличаются чем-то, но не слишком.

Сходство KN-23 с Искандером-М состоит в том, что они все равно имеют квазибаллистическую траекторию. То есть когда эта ракета достигает высоты в 50 километров, она движется в атмосфере, где и корректирует траекторию полета.

Боевая часть этой ракеты может быть: унитарная, кассетная или ядерная. В зависимости от веса боевой части, дальность полета варьируется. Если она весит 500 килограммов, ракета полетит максимум на 450 километров. Если меньше, то — до 690 километров.

Вероятное отклонение может быть в пределах 100-200 метров в зависимости от того, какую систему навигации для наводки использует оператор.

Однако важно отметить также, что Корейское центральное информационное агентство не упоминает разработку KN-23, а говорит лишь о поставках этого типа ракет в армию. Это может означать, что разработка следовала примеру производства определенных ракет, которые уже существовали на вооружении в других странах, так что передача на вооружение могла быть осуществлена без проведения испытаний.

Характеристики ракеты

Максимальная зафиксированная дальность пуска этой ракеты — до 690 км.

Боевая часть — менее 500 кг.

Длина — 7,5 м.

Диаметр — 0,95 м.

Общая масса — 3415 кг.

Пока кто-то отдает большую часть своих заработков на то, чтобы помочь другим, российские оккупанты продолжают тратить деньги на убийства мирных украинцев. Для этого захватчики используют не только импортные снаряды, но и собственного производства. Читай о характеристиках и дальности действия российской ракеты Циркон.

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