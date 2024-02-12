Война в Украине

РЕБ Покрова украинского производства: почему российские крылатые ракеты и дроны будут бессильны

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 февраля 2024, 17:18
РЕБ Покрова: характеристики системи захисту від ракет та дронів
Фото: Нацполиция

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РЕБ Покрова украинского производства: почему российские крылатые ракеты и дроны будут бессильны
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