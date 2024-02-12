РЕБ Покрова украинского производства: почему российские крылатые ракеты и дроны будут бессильны

Украина продолжает совершенствовать оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Это поможет уменьшить количество “прилетов” российских ракет и дронов. О РЭБ Покров известно немного, но мы расскажем, как работает общенациональная система радиоэлектронной борьбы и что интересного она умеет.

РЭБ Покрова: характеристики системы защиты от ракет и дронов

Издание Forbes со ссылкой на New Scientist рассказало о РЭБ Покрова больше. Об общенациональной системе радиоэлектронной борьбы ранее сообщал и Валерий Залужный.

Средство РЭБ названо Покровой в честь праздника Покровы Пресвятой Богородицы, это символическое значение — Дева Мария покрыла людей во время осады Царьграда войсками русов. Потом враги не могли видеть людей, так Дева Мария спасла людей.

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РЭБ Покрова действует похожим образом. По имеющейся информации, Покрова подменяет спутниковое радионавигационное поле и подавляет спутниковую радионавигацию не только по линии боевого столкновения, но и на большей части Украины.

Такая подмена называется спуфингом. Спуфинг обнаружить сложнее, чем глушение. Потому российские дроны не будут замечать, что они дезориентированы. Несмотря на то, что официальных сообщений о работе РЭБ Покрова не было, можно предположить, что они уже заработали.

3 февраля на канале Воздушных сил ВСУ сообщили:

Всего, силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БпЛА (…) по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны.

К тому же несколько БПЛА были захвачены невредимыми, значит их сбивали не ракетами или огнестрельным оружием, а с помощью радиоэлектронной борьбы.

Раньше мы рассказывали о заводе Байрактар в Украине.

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