Возвращение с СОЧ снова продлили — Рада установила новые сроки восстановления на службе

Верховная Рада поддержала законопроект №13177 об урегулировании отдельных вопросов по военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, теперь возвращение из СОЧ продлили до 30 августа 2025 года.

За решение отдали голоса 282 депутата. Рассказываем, что нужно знать о новом законопроекте.

Возвращение из СОЧ до 30 августа 2025 года: детали нового закона

Ярослав Железняк поделился основными положениями закона №13177. В частности, документ провозглашает, что во время действия военного положения военная служба лиц, самовольно покинувших воинскую часть, не приостанавливается.

Для тех, кто оставил и не вернулся к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со следующего дня после прекращения или отмены военного положения.

Срок отсутствия военного не причисляется к выслуге, а в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются.

Также продлено действие механизма добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа 2025 года. С момента продления военной службы бойцам возобновляются льготы и социальные гарантии.

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Вернувшиеся военнослужащие могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства.

Те военные, которые приостановили военную службу или самовольно покинули службу или дезертировали во время действия военного положения, не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом.

В это время члены их семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, на которые они имели право как члены семьи военного.

В Офисе генерального прокурора также озвучили, в каких областях возбуждено больше всего уголовных дел по факту СОЧ.

Фото: 503 отдельный батальон морской пехоты

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