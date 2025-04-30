Війна в Україні

Повернення з СЗЧ знову продовжили — Рада встановила нові терміни відновлення на службі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 13:00
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