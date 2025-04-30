Повернення з СЗЧ знову продовжили — Рада встановила нові терміни відновлення на службі

Верховна Рада підтримала законопроект №13177 про врегулювання окремих питань щодо військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, тепер повернення з СЗЧ продовжили до 30 серпня 2025 року.

За рішення віддали голоси 282 депутатів. Розповідаємо, що треба знати про новий законопроект.

Повернення з СЗЧ до 30 серпня 2025: деталі нового закону

Ярослав Железняк поділився основними положеннями закону №13177. Зокрема документ проголошує, що під час дії воєнного стану військова служба осіб, що самовільно залишили військову частину, не призупиняється.

Для тих, хто залишив й не повернувся до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з наступного дня після припинення чи скасування воєнного стану.

Термін відсутності військового не зараховується до вислуги, а впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються.

Також продовжено дію механізму добровільного повернення з СЗЧ до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби бійцям поновлюють пільги та соціальні гарантії.

Читати на тему Повернутися із СЗЧ досі можна? Як не отримати покарання і поновитися у війську Розповідаємо про оновлений порядок повернення с СЗЧ та як уникнути покарання.

Військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження.

Ті військові, які призупинили військову службу або які під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертували, не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом.

Протягом цього часу члени їхніх родин також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, на які вони мали право як члени сім’ї військового.

В Офісі генерального прокурора також озвучили, в яких областях відкрито найбільше кримінальних справ за фактом СЗЧ.

Фото: 503 окремий батальйон морської піхоти

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