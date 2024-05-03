Убили гражданскую женщину… Россияне ударили по Харькову: что известно

Российские военные продолжают терроризировать гражданское население Украины и убивать мирных жителей наших городов. Они не меняют тактику, но забирают все больше украинских жизней.

3 мая посреди дня россияне ударили по Харькову. Предварительно — авиабомбой.

Что известно о взрывах в Харькове, читай дальше в материале.

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Взрывы в Харькове 3 мая: что известно

3 мая около 14:00 в Харькове раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, прилет был в Холодногорском районе в зону жилой застройки. Повреждение получил трамвай с пассажирами.

— Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

К сожалению, есть предварительная информация об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем, — сообщил Терехов.

По сообщению главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, удар нанесли управляемой авиационной бомбой.

— 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, — добавил Синегубов.

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