Карта боевых действий 3 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 3 мая 2024 года и изменения на ней, даже самые негативные, не имеют и не могут напугать тех, кто готов бороться до последнего, пока не обретет собственную свободу.

Каким бы ни был тяжелым день, какими бы ужасными не казались новости, только физические действия для помощи Силам обороны Украины способны изменить ситуацию в пользу украинцев.

Поэтому ежедневный донат, распространение полезной информации для сограждан и историй войны — для зарубежных друзей, а также других немало полезных действий, помогут не только Украине в борьбе за независимость, но и тебе в битве за собственную жизнь.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские военные могут попытаться передислоцировать части 76 или седьмой дивизии ВДВ или обе на восточные направления Украины, вероятно, для усиления и активизации текущих наступательных операций.

А пока оккупанты продолжили наступление у Часового Яра и Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 106 боевых столкновений. В общем, враг нанес два ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, Середина-Буда Сумской области, Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Блешна Черниговской области, Ястребиное, Александровка, Волфино, Водолаги, Великая Писаревка и Степок Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили девять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 12 атак в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Макеевка Луганской области, Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 31 атаку в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеньевка и Новоселовка Первой Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. В их числе Архангельское, Новопокровское и Сокол Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Угледар Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг совершил одну атаку на позиции наших защитников в районе Работиного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка и Старомайорское Донецкой области, Пятихатки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил три безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Червоный Маяк, Ольговка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Новотягинка, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум складам боеприпасов, одной артиллерийской системе и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Российские оккупанты используют все возможные способы, чтобы захватить как можно больше украинских земель и убить мирных украинцев. Читай, как захватчики меняют тактику боя.

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