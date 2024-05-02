Делают подкопы вплотную к нашим позициям! Россияне меняют тактику боя — НГУ

Заместитель командира минометной батареи 4-го батальона Сила Свободы бригады НГУ Рубеж с позывным Варвар рассказал, какая ситуация сейчас на фронте, и описал, в каких аспектах враг лучше подготовлен. Также воин рассказал о тактике российских штурмов.

Подкопы вплотную к позициям ВСУ

Воин говорит, что с начала полномасштабного вторжения ситуация на фронте изменилась кардинально. У россиян возрос потенциал в разведывательных и FPV-дронах.

Год назад мы опережали, потому что положили начало этой тенденции. Сейчас я не сказал бы, что идем в уровень, у них это стоит на потоке. Количественно они превышают как в снарядах, так и в дронах, — говорит Варвар.

Но добавляет, качественно — наши военные лучше. Ведь у нас работают профессионалы. Говорит, минометчики со второй мины научились попадать в цель. Хотя обычно нужно 5-6 пристрелочных мин. Военные отмечают, что для лучших результатов нужно больше снарядов и оборудования.

Сейчас также смотрят

Россияне постоянно используют новые тактики штурмов. Пытаются прорваться небольшими группами пехоты, пробуют прорыв на бронированной технике.

Варвар рассказал, что россияне начали делать подкопы и тоннели. Они используют для этого воронки, остающиеся после снарядов. В воронки россияне запрыгивают с лопатами и начинают копать тоннели.

Враг зарывается в землю очень качественно. Нам еще этому нужно поучиться. Были случаи, что они делали подкопы почти вплотную к нашим позициям и выпрыгивали из них в последний момент.

Раньше мы рассказывали, как россияне сдают свои позиции.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.