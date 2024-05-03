Карта бойових дій 3 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 3 травня 2024 та зміни на ній, навіть найбільш негативні, не мають і не можуть налякати тих, хто готовий боротися до останнього, допоки не здобуде власну свободу.

Яким би тяжким не був день, якими б поганими не видавалися новини, лише фізичні дії задля допомоги Силам оборони України здатні змінити ситуацію на користь українців.

А тому щоденний донат, поширення корисної інформації для співгромадян та історій війни — для закордонних друзів, а також чимало інших корисних дій, допоможуть не лише Україні в боротьбі за незалежність, але й тобі в битві за власне життя.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські військові можуть спробувати передислокувати елементи 76-ї чи сьомої дивізії ВДВ або обидві на східні напрямки України, ймовірно, для посилення та активізації поточних наступальних операцій.

А поки окупанти продовжили наступ біля Часового Яру та Авдіївки та на межі Донецької та Запорізької областей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 106 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Середина-Буда Сумської області, Дергачі, Липці та Рублене Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них — Блешня Чернігівської області, Яструбине, Олександрівка, Волфине, Водолаги, Велика Писарівка та Степок Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів. Серед них Макіївка Луганської області, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Архангельське, Новопокровське та Сокіл Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

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На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка та Старомайорське Донецької області, П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Червоний Маяк, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох складах боєприпасів, одній артилерійській системі та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Російські окупанти використовують усі можливі способи, аби загарбати якомога більше українських земель та вбитих мирних українців. Читай, як загарбники змінюють тактику бою.

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