Роблять підкопи впритул до наших позицій! Росіяни змінюють тактику бою — НГУ

Заступник командира мінометної батареї 4-го батальйону Сила Свободи бригади НГУ Рубіж на псевдо Варвар розповів, яка зараз ситуація на фронті, та описав, у яких аспектах ворог краще підготовлений. Також воїн розповів про тактику російських штурмів.

Підкопи впритул до позицій ЗСУ

Воїн каже, що з початку повномасштабного вторгнення ситуація на фронті змінилася кардинально. У росіян зріс потенціал у розвідувальних та FPV-дронах.

Рік тому ми випереджали, бо започаткували цю тенденцію. Зараз я б не сказав, що йдемо в рівень, у них це стоїть на потоці. Кількісно вони перевищують як і в снарядах, так і в дронах, — каже Варвар.

Та додає, що за якістю — наші військові кращі. Адже в нас працюють професіонали. Каже, мінометники з другої міни навчилися влучати в ціль. Узагалі потрібно 5-6 пристрілочних мін. Військові наголошують, для кращих результатів потрібно більше снарядів та устаткування.

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Росіяни постійно застосовують нові тактики штурмів. Намагаються прорватися невеликими групами піхоти, пробують прорив на броньованій техніці.

Варвар розповів, що росіяни почали робити підкопи та тунелі. Вони використовують для цього вирви, що лишаються після снарядів. У вирви росіяни застрибують з лопатами і починають копати тунелі.

Ворог заривається в землю дуже якісно. Нам ще цього треба повчитися. Були випадки, що вони створювали підкопи майже впритул до наших позицій і вистрибували з них в останній момент.

Раніше ми розповідали, як росіяни здають власні позиції.

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