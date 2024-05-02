Україна

Роблять підкопи впритул до наших позицій! Росіяни змінюють тактику бою — НГУ

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 02 Травня 2024, 13:00

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