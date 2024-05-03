Вбили цивільну жінку… Росіяни вдарили по Харкову: що відомо

Російські військові продовжують тероризувати цивільне населення України та вбивати мирних жителів наших міст. Вони не змінюють тактику, але забирають все більше українських життів.

3 травня посеред дня росіяни вдарили по Харкову. Попередньо — авіабомбою.

Що відомо про вибухи в Харкові, читай далі у матеріалі.

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Вибухи у Харкові 3 травня: що відомо

3 травня близько 14:00 у Харкові пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, приліт був у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

— Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами перебувають люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого, — повідомив Терехов.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар здійснили керованою авіаційною бомбою.

— 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, — додав Синєгубов.

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