Полная диджитализация: как платить за электричество и передать показатели через YASNO

Україна — одна з найбільш диджиталізованих держав Європи і продовжує розвиватися в цьому напрямі. Відтепер не тільки Дія може похизуватися наявністю зручних опцій, а й YASNO.

На сайті YASNO ти можеш передати покази електролічильників і заплатити за спожиту енергію, сидячи вдома за чашкою чаю.

Існують навіть різні способи. Щоб тобі було зручніше, передати покази можна через сайт, застосунок, чат-бот у Viber або дзвінок до колцентру.

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Наразі сайт працює для трьох областей. Передавати електропокази та платити онлайн зараз можуть жителі Київської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Ми підготували для тебе коротку інструкцію, як це зробити поетапно в кожному варіанті, щоб ти не заплутався(-лась).

Сайт YASNO

На сайті є спеціальна форма, за допомогою якої ти можеш передати покази за лічені хвилини.

Все, що потрібно:

зайди на сайт YASNO;

з трьох запропонованих обери свій регіон;

вкажи свій особовий рахунок та контактний номер.

Якщо ти не знаєш номер особового рахунку, дізнавайся його в контакт-центрі YASNO за номерами:

(044/067/066/093) 277-18-18 або надсилай листа на електронну адресу: [email protected]

У разі, якщо ти не знаєш свій особовий рахунок, а покази треба передати негайно, можна скористатися іншим варіантом — Оплата за адресою.

Щоб зайти у свій особистий кабінет, тобі не потрібно вигадувати новий логін та пароль. Вони залишаються такими ж, що були на сайті Київських енергетичних послуг (КЕП).

Мобільний застосунок YASNO

Зручно просто встановити застосунок і щоразу не витрачати купу часу на авторизацію, внесення даних та підбір пароля.

Тобі достатньо завантажити цей застосунок на свій телефон, YASNO підтримує як Android, так і iOS.

Після того як програма успішно завантажилася, ти маєш натиснути на кнопку Внесення показань, заповнити поля й зберегти дані.

Тут же ти можеш і оплатити рахунок за спожиту електроенергію без комісії. Рахунок треба буде надіслати на електронну скриньку або у Viber, Telegram чи WhatsApp.

Чат-бот у Viber

Для відданих прихильників Viber є хороша новина — передавати покази можна й через улюблений месенджер.

Як доєднатися?

Є два варіанти: відсканувати QR-код за цим посиланням, або через пошук Viber знайти YASNO-online у розділі Цікаве.

Старий добрий контактний центр

Якщо вся ця диджиталізація викликає у тебе сумніви — не біда! Є опція передавати покази через дзвінок оператору.

Телефонуй за цим номером: (044/067/066/093) 277-18-18.

Контакт-центр працює щодня з 9:00 до 18:00, без перерв.

А що робити, якщо я власник кількох квартир, будинків?

Тут теж є хороша новина, адже є можливість передавати покази й оплачувати одразу за трьома особовими рахунками.

Та як бути, якщо немає грошей для сплати рахунку? Багато людей через війну втратили роботу, однак держава ні про кого не забула. Читай, як оформити статус безробітного в Дії та на яку допомогу ти можеш розраховувати.