Дія приятно удивляет: что нового появилось в приложении и чего ждать

Дія — это государство в телефоне, официальная платформа, очень упрощающая жизнь. Ее постоянно обновляют, добавляют полезные функции.

Мы сделали специальный материал о всех новинках и обновлениях, которые вы могли пропустить.

Помощь для беженцев за границей и ВПЛ

Так как мировое сообщество сейчас активно создает финансовые программы поддержки, то государство пытается упростить систему получения этих выплат.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Ведь многие не могут получить помощь из-за определённых сложностей. Для ее оформления нужно ехать непонятно куда и ждать неизвестно сколько.

Государство заботится о своих гражданах, где бы они ни оказались.

Минцифры уже очень скоро планирует запустить специальный сервис подачи заявлений на предоставление международной и государственной помощи с помощью приложения Дія.

Соответственно, украинцы смогут подать заявление на получение финансовой помощи в режиме онлайн, где бы они ни находились.

Право на такую ​​помощь получат:

все беженцы, выехавшие с детьми за границу;

внутренне перемещенные лица, вынужденные эвакуироваться из родного дома.

Международные банковские учреждения уже заинтересованы в таком сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Электронная форма выплат с помощью официального государственного приложения позволяет избежать множества бюрократических формальностей.

Инициатива упростит жизнь как украинцам, так и учреждениям, осуществляющим выплаты.

СOVID-сертификаты в Дії

Теперь если срок вашего сертификата истек, то он никуда не исчезнет. История вакцинации от COVID-19 будет всегда в вашем смартфоне.

Нюанс в том, что сертификат будет недействителен из-за надписи: “Срок действия сертификата в Украине истек”. Поэтому он будет отображаться только как история прививок.

Преимущество — вам не нужно вакцинироваться снова. Можно просто получить бустерную дозу.

Это будет очень полезно для тех, кто эвакуировался в другие страны, где требуют сертификаты о вакцинации.

Также он может пригодиться на приеме у врача, если ему необходима будет информация о прошлой вакцинации.

Если срок истек и сертификат исчез

Это не проблема, разработчики предусмотрели и такой случай. Если так случилось — просто закажи сертификат снова в разделе Услуги.

Новости, школа, музыка — все в смартфоне

Даже если вас пытаются оставить без связи российские оккупанты — Дія рядом. Ведь с началом полномасштабного вторжения в приложение запустили телевидение и радио.

Сначала это были только новости, а затем перечень каналов и программ расширили. Теперь там можно найти программы для детей, а также развлекательный и информационный контент.

Если ты зайдешь в приложение Дія, нажмешь Услуги и выберешь Дія TV, то откроется следующий список телеканалов:

Рада, на котором вы можете просматривать новости от официальных источников и единый информационный марафон;

М1, где постоянно транслируется украинская музыка и развивается тема культуры;

Пиксель, где для ваших детей транслируют Всеукраинскую школу онлайн и контент для детей дошкольного возраста;

ПлюсПлюс — мультики для малышей и обучающие телепрограммы;

FilmUADrama — с развлекательным контентом: сериалы и фильмы для всей семьи;

XSPORT — новости из мира спорта.

Заявления о поврежденном имуществе в Дії

Государство сделает все, чтобы отстроить каждую квартиру и каждый дом после победы. Однако чтобы это сделать, нужно понимать масштабы разрушений.

И в этом помочь государству можешь именно ты, заполнив заявление о поврежденной или разрушенной недвижимости.

О каком имуществе можно уведомить и как это сделать?

Подать заявление можно о собственном поврежденном имуществе.

Например, один человек не может сообщить обо всем многоквартирном доме, а только о собственной квартире.

Можно сообщать о:

квартирах;

жилых частных домах, усадьбах, дачах и т.п.;

других жилых помещениях.

Заполнить такую ​​заявку можно прямо с компьютера. Для этого перейди по ссылке.

Это можно сделать с телефона. Для этого зайди в приложение Дія, открой меню Услуги и выбери пункт Поврежденное имущество.

А дальше действуй по следующей схеме в три шага:

Авторизуйся или войди в имеющийся кабинет. Заполни форму. Проверь информацию и отправь ее.

В заявлении необходимо будет указать информацию о поврежденном объекте и точной дате, прикрепить фото или видео повреждений.

Также услуга доступна работникам ЦНАПов и нотариусам, которые могут заполнять и подавать уведомления от имени украинцев или их представителей.

Информационный фронт в Дії

Помогать нашей армии можно, приобщившись к информационным войскам. Для этого государство создало специальный чат-бот єВорог.

Перейти в этот чат можно сразу с главного экрана приложения или по ссылке.

Туда надо отправлять данные об оккупантах, их технике и передвижении. Затем работники обрабатывают все полученные заявки и передают информацию ВСУ.

Таким образом можно очень качественно помочь нашим защитникам уничтожать врага и ориентироваться, какие у него силы.

Жизнь для многих изменилась, некоторые потеряли работу и остались без стабильной прибыли. Однако государство помогает и в этом случае.

Мы рассказали, как с помощью Дії получить статус безработного и соответствующие выплаты.