Дія приятно удивляет: что нового появилось в приложении и чего ждать

Дія — это государство в телефоне, официальная платформа, очень упрощающая жизнь. Ее постоянно обновляют, добавляют полезные функции.
Мы сделали специальный материал о всех новинках и обновлениях, которые вы могли пропустить.
Так как мировое сообщество сейчас активно создает финансовые программы поддержки, то государство пытается упростить систему получения этих выплат.
Ведь многие не могут получить помощь из-за определённых сложностей. Для ее оформления нужно ехать непонятно куда и ждать неизвестно сколько.
Государство заботится о своих гражданах, где бы они ни оказались.
Государство заботится о своих гражданах, где бы они ни оказались.
Минцифры уже очень скоро планирует запустить специальный сервис подачи заявлений на предоставление международной и государственной помощи с помощью приложения Дія.
Соответственно, украинцы смогут подать заявление на получение финансовой помощи в режиме онлайн, где бы они ни находились.
Право на такую помощь получат:
Международные банковские учреждения уже заинтересованы в таком сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
Международные банковские учреждения уже заинтересованы в таком сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
Электронная форма выплат с помощью официального государственного приложения позволяет избежать множества бюрократических формальностей.
Инициатива упростит жизнь как украинцам, так и учреждениям, осуществляющим выплаты.
Теперь если срок вашего сертификата истек, то он никуда не исчезнет. История вакцинации от COVID-19 будет всегда в вашем смартфоне.
Нюанс в том, что сертификат будет недействителен из-за надписи: “Срок действия сертификата в Украине истек”. Поэтому он будет отображаться только как история прививок.
Преимущество — вам не нужно вакцинироваться снова. Можно просто получить бустерную дозу.
Преимущество — вам не нужно вакцинироваться снова. Можно просто получить бустерную дозу.
Это будет очень полезно для тех, кто эвакуировался в другие страны, где требуют сертификаты о вакцинации.
Также он может пригодиться на приеме у врача, если ему необходима будет информация о прошлой вакцинации.
Это не проблема, разработчики предусмотрели и такой случай. Если так случилось — просто закажи сертификат снова в разделе Услуги.
Даже если вас пытаются оставить без связи российские оккупанты — Дія рядом. Ведь с началом полномасштабного вторжения в приложение запустили телевидение и радио.
Сначала это были только новости, а затем перечень каналов и программ расширили. Теперь там можно найти программы для детей, а также развлекательный и информационный контент.
Если ты зайдешь в приложение Дія, нажмешь Услуги и выберешь Дія TV, то откроется следующий список телеканалов:
Государство сделает все, чтобы отстроить каждую квартиру и каждый дом после победы. Однако чтобы это сделать, нужно понимать масштабы разрушений.
И в этом помочь государству можешь именно ты, заполнив заявление о поврежденной или разрушенной недвижимости.
Подать заявление можно о собственном поврежденном имуществе.
Например, один человек не может сообщить обо всем многоквартирном доме, а только о собственной квартире.
Например, один человек не может сообщить обо всем многоквартирном доме, а только о собственной квартире.
Можно сообщать о:
Заполнить такую заявку можно прямо с компьютера. Для этого перейди по ссылке.
Это можно сделать с телефона. Для этого зайди в приложение Дія, открой меню Услуги и выбери пункт Поврежденное имущество.
А дальше действуй по следующей схеме в три шага:
В заявлении необходимо будет указать информацию о поврежденном объекте и точной дате, прикрепить фото или видео повреждений.
В заявлении необходимо будет указать информацию о поврежденном объекте и точной дате, прикрепить фото или видео повреждений.
Также услуга доступна работникам ЦНАПов и нотариусам, которые могут заполнять и подавать уведомления от имени украинцев или их представителей.
Помогать нашей армии можно, приобщившись к информационным войскам. Для этого государство создало специальный чат-бот єВорог.
Перейти в этот чат можно сразу с главного экрана приложения или по ссылке.
Туда надо отправлять данные об оккупантах, их технике и передвижении. Затем работники обрабатывают все полученные заявки и передают информацию ВСУ.
Таким образом можно очень качественно помочь нашим защитникам уничтожать врага и ориентироваться, какие у него силы.
Жизнь для многих изменилась, некоторые потеряли работу и остались без стабильной прибыли. Однако государство помогает и в этом случае.
Мы рассказали, как с помощью Дії получить статус безработного и соответствующие выплаты.