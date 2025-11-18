Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2025: день осознанных изменений, ведущих к самореализации

Сегодня энергия направлена на глубокое внутреннее очищение и переосмысление: мы отпускаем старые страхи, устаревшие привязанности и то, что истощает, одновременно открывая место для новых идей, вдохновения и творчества.
Интуиция и внутренние зеркала показывают правду о взаимоотношениях, ценностях и личной цели, а аутентичность, честное общение и внимательность к себе помогают восстановить баланс, энергию и внутреннюю силу. Это день осознанных изменений, которые ведут к росту и глубокой самореализации.
Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков Зодиака
- Телец: отзеркаливание близких помогает переосмыслить равновесие и ценность отношений.
- Лев: изменения в эмоциональной сфере помогают создать внутреннюю безопасность.
- Стрелец: очищение от устаревших привязанностей и страхов открывает поток вдохновения.
- Рыбы: расширение кругозора через обучение, искусство и путешествия питает душу и свободу.
Гороскоп на 18 ноября для Овнов (21 марта – 19 апреля)
Овен, ты приближаешься к периоду глубокой внутренней трансформации — не показной, а той, что происходит в уединенных уголках твоей эмоциональной глубины. Это возможность вернуть себе силу, которую когда-то отдал другим, и взглянуть в лицо желаниям или страхам, скрытым за маской контроля.
Сильные переживания — это не опасность, а правда. Во вторник доверься своей интуиции: она приведет тебя к тому, что действительно имеет значение. Поверь, что всё, что сейчас уходит, лишь освобождает место для большей душевной близости и уверенности в себе.
Гороскоп на 18 ноября для Тельцов (21 апреля – 21 мая)
Близнецы, сегодня ваши повседневные дела и обязательства окажутся под особым вниманием. Жизнь как будто подталкивает вас различить то, что поддерживает вашу энергию, и то, что тихо её истощает. Даже мелочи сейчас имеют значение.
Подумайте, что для вас означают дисциплина и преданность, и определите это сами. Если вы чувствуете усталость в теле или душе, это сигнал, что что-то требует корректировки. Заботясь о своём физическом и эмоциональном благополучии, вы заметите, как возрастает концентрация, а творческие силы восстанавливаются.
Гороскоп на 18 ноября для Раков (22 июня – 22 июля)
Раки, ваши желания выходят на первый план — и не только в романтическом смысле. Ретроградный Меркурий в Скорпионе подчёркивает радость полноценной жизни, чувственность в самовыражении и смелость снова играть.
18 ноября вы можете вернуться к старому творческому проекту или восстановить связь, которая когда-то вдохновляла вас. В то же время следите за своими эмоциональными границами: каждая искра способна перерасти в пламя. Когда удовольствие основано на осознанности, оно превращается в мощный канал для откровений.
Гороскоп на 18 ноября для Львов (23 июля – 23 августа)
Лев, твой эмоциональный мир претерпевает изменения, и это заставляет задуматься, где и с кем ты чувствуешь себя по-настоящему, как дома. Возможно ностальгия, но вместо того, чтобы искать прошлое, воспринимай её как указание на то, чего твоя душа желает сегодня.
Семейные шаблоны, унаследованные убеждения и эмоциональные защитные механизмы требуют переосмысления. У тебя есть возможность обновить свой фундамент. Создай среду, которая поддерживает тебя, а не истощает. То, что сейчас кажется нежным и хрупким, на самом деле становится твоим новым источником силы, напоминая, что настоящий дом — это безопасность внутри тебя самого.
Гороскоп на 18 ноября для Дев (24 августа – 23 сентября)
Дева, ваши слова приобретают новый смысл. Ретроградный Меркурий в Скорпионе создаёт время для совершенствования вашего общения.
Вы можете глубже задуматься о том, как выражаете свои потребности и насколько внимательно слушаете других. Кто-то из прошлого может снова появиться, чтобы завершить разговор, который остался недоработанным. Ваши слова, мысли и письменная коммуникация становятся более ясными, целенаправленными и эмоционально интеллектуальными.
Гороскоп на 18 ноября для Весов (24 сентября – 23 октября)
Весы, сегодня внимание сосредоточено на ваших ценностях, особенно на том, куда вы вкладываете свою энергию. Это время финансовой и эмоциональной ответственности. Действительно ли ваше время, деньги и сердце направлены на то, что имеет для вас значение?
Возможно, вы по-новому оцените достаток, осознав, что он больше о гармонии и согласовании, чем о накоплении. Восстановление собственной достоинства может потребовать сказать «нет», установить новые стандарты или осознать, что настоящая безопасность возникает из доверия к себе.
Гороскоп на 18 ноября для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)
Скорпион, начинается цикл глубокой личной трансформации. С ретроградным Меркурием в вашем знаке вы одновременно творец и участник этого внутреннего возрождения.
Вы видите себя яснее через внутренние зеркала собственной правды. Есть тихое понимание силы в осознании того, насколько вы переросли свои старые версии. Ключевой момент сейчас — сострадание к себе. Снимайте броню, сохраняя при этом ясность и рассудительность
Гороскоп на 18 ноября для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец, ваш внутренний мир проходит очищение. Во вторник вы отпускаете старые привязанности и подсознательные страхи, которые обременяли вас.
Через сны, интуицию и моменты тишины приходят послания от вашего глубинного Я. Вы готовитесь к обновлению, очищая энергию, чтобы вдохновение снова могло свободно проходить через вас. Чем больше вы позволяете себе отпустить, тем легче себя ощущаете.
Гороскоп на 18 ноября для Козерогов (22 декабря – 20 января)
Козерог, ваше окружение меняет форму. Пока ретроградный Меркурий находится в Скорпионе, некоторые связи могут исчезнуть, а другие — углубиться неожиданным образом.
Самое важное сейчас — аутентичность и стремление быть рядом с теми, кто разделяет ваши ценности и видение. Вы понимаете, что сотрудничество не означает конформизм. Настоящее сообщество поддерживает вашу индивидуальность, а не сжимает её.
Окружайте себя людьми, которые напоминают о ваших долгосрочных целях, и отпускайте те связи, что кажутся транзакционными или утомительными.
Гороскоп на 18 ноября для Водолеев (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на 18 ноября для Рыб (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, жизнь призывает вас расширять свой кругозор — духовно, умственно и даже географически. Во вторник вы можете почувствовать сильное стремление к новым впечатлениям, которые подпитают вашу веру и расширят восприятие мира.
Хотя другие могут считать это бегством от реальности, на самом деле это ваша эволюция. Вы начинаете осознавать, как ваши убеждения формируют ваш мир, и как любопытство может стать путём к свободе. Старые философии больше не соответствуют человеку, которым вы становитесь. Ищите искусство, обучение и путешествия, которые питают вашу душу и напоминают, насколько безгранична жизнь.
Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.
Источник: Yourtango.
