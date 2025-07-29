Гороскоп друидов 2025: узнай, какое дерево является твоим символом

Гороскоп друидов — древняя кельтская система астрологии, в основе которой вместо звезд и планет используются деревья. Он основывается на убеждении, что день рождения человека связан с определенным деревом, которое влияет на его черты характера.

Читай в материале о гороскопе друидов 2025, узнай, какое ты дерево по дате рождения.

Гороскоп друидов 2025: даты и деревья

Гороскоп был создан друидами — жрецами древних кельтов, глубоко почитавших природу. Дерево считалось священным проводником между людьми и силами природы.

Вся система состоит из 13 деревьев, каждое из которых соответствует определенному периоду года. Больше о ней рассказали на сайте Homes and gardens.

Береза (24 декабря – 20 января) символизирует начало нового цикла, очищение и обновление.

Березовые знаки, как и деревья, терпимы, выносливы и устойчивы. Это хладнокровные и прирожденные лидеры, часто берущие на себя командование, когда ситуация требует лидерства. Когда такая личность находится в контакте со своей более мягкой стороной, она приносит красоту в жизнь.

Рябина (21 января – 17 февраля) ассоциируется с защитой и предчувствием.

Люди этого знака — проницательные мечтатели с высокими идеалами. Их мысли оригинальны и креативны. Это иногда делает их отчужденными при взаимодействии с другими. Хотя могут казаться хладнокровными снаружи, внутри горят своими страстными идеалами.

Ясен (18 февраля – 17 марта) олицетворяет творческое вдохновение.

Эти люди — вольнодумцы. Обладают богатым воображением, интуицией и от природы артистичны. Видят мир во всей его чистоте. Склонны быть капризными и замкнутыми временами, но это лишь потому, что находятся в постоянном движении. Их легко вдохновляет природа.

Ольха (18 марта – 14 апреля) – символ мужества.

Представители знака Ольха — прирожденные первопроходцы. Это активный и энергичный человек, прокладывающий путь с огненной страстью, часто завоевывая верных последователей для своего дела. Люди, рожденные в этот период, очаровательные и общительные. Представители знака Ольха ладят со всеми, и все любят проводить с ними время.

Ива (15 апреля – 12 мая) связана с глубокой интуицией и мудростью.

Такие люди очень креативны, умны и интуитивны. Они обладают глубоким пониманием циклов и по своей сути знают, что каждая ситуация имеет свой сезон. Это дает реалистичный взгляд на вещи, а также делает их более терпеливыми, чем большинство древесных знаков.

Боярышник (13 мая – 9 июня) символизирует любовь и оберег.

Эти люди совсем не такие, какими кажутся. Они изображают правило “никогда не суди книгу по обложке”. Они живут, казалось бы, обычной жизнью, тогда как внутри несут огненные страсти и неисчерпаемое творческое пламя. Хорошо адаптируются к большинству жизненных ситуаций, радуясь и одновременно утешая других.

Дуб (10 июня – 7 июля) – олицетворение силы и выносливости.

Представители знака Дуб глубоко уважают историю и происхождение, и многие люди с этим знаком становятся учителями. Любят делиться своими знаниями с другими. Представители знака Дуб нуждаются в структуре и часто идут на все, чтобы получить ощущение контроля в своей жизни.

Падуб (8 июля – 4 августа) – символ устойчивости.

Родившиеся под знаком Падуба легко занимают руководящие должности и обладают властью. Легко справляются с вызовами и преодолевают препятствия с редким мастерством и тактом.

Лещина (5 августа – 1 сентября) ассоциируется с мудростью.

Такие люди от природы одарены в обучении и добиваются успехов в классе. Обладают способностью запоминать информацию и могут заспоминать, декламировать и объяснять темы с удивительной точностью. Знают факты и всегда хорошо информированы.

Виноградная лоза (2 – 29 сентября) хоть и не дерево, но олицетворяет радость и плодородие.

Виноградные знаки рождаются во время осеннего равноденствия, что делает личность переменчивой и непредсказуемой. Могут быть полны противоречий и часто нерешительны. Но это потому, что они могут видеть обе стороны истории и сопереживать каждой из них одинаково.

Плющ (30 сентября – 27 октября) – символ выносливости.

Плющ способен преодолевать все трудности. Такие люди обладают острым разумом, и еще сильнее у них проявляется сочувствие и преданность другим. Это щедрая натура и они всегда готовы протянуть руку помощи.

Камыш (28 октября – 24 ноября) олицетворяет открытость в самовыражении.

Камышовые знаки — это хранители тайн. Они углубляются в себя, чтобы заглянуть в подлинный смысл вещей, и открывают правду, скрытую под слоями отвлекающих факторов. Когда возникает необходимость добраться до сути дела, камышовый знак, безусловно, найдет его.

Бузина (25 ноября – 23 декабря) символизирует завершение и жизненную мудрость.

Эти личности любят свободу и иногда кажутся немного дикими для других знаков зодиака. В молодости, возможно, живут быстротечной жизнью, их часто называют “искателями острых ощущений”.

Многие люди находят утешение в гороскопах и других астрологических или магических вещах. Ранее мы рассказывали, сколько украинцев верят в гороскопы, таро и экстрасенсов.

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