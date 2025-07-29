Гороскоп друїдів 2025: дізнайся, яке дерево є твоїм символом

Гороскоп друїдів — це давня кельтська система астрології, в основі якої замість зірок і планет використовуються дерева. Він ґрунтується на переконанні, що день народження людини пов’язаний із певним деревом, яке впливає на її риси характеру.

Читай у матеріалі про гороскоп друїдів 2025, дізнайся, яке ти дерево за датою народження.

Гороскоп друїдів 2025: дати та дерева

Гороскоп був створений друїдами — жерцями стародавніх кельтів, які глибоко шанували природу. Дерево вважалося священним провідником між людьми та силами природи.

Уся система складається з 13 дерев, кожне з яких відповідає певному періоду року. Про дати та дерева розповіли на сайті Homes and gardens.

Береза (24 грудня – 20 січня) символізує початок нового циклу, очищення та оновлення.

Березові знаки, як і дерева, терпимі, витривалі та стійкі. Це холоднокровні та природжені лідери, часто беруть на себе командування, коли ситуація вимагає лідерства. Коли така особистість перебуває у контакті зі своєю м’якшою стороною, вона приносить красу в життя.

Горобина (21 січня – 17 лютого) асоціюється з захистом і передчуттям.

Люди цього знаку — проникливі мрійники з високими ідеалами. Їхні думки оригінальні та креативні. Це іноді робить їх відчуженими під час взаємодії з іншими. Хоча можуть здаватися холоднокровними зовні, всередині горять своїми пристрасними ідеалами.

Ясен (18 лютого – 17 березня) уособлює творче натхнення.

Ці люди — вільнодумці. Мають багату уяву, інтуїцію та від природи артистичні. Бачать світ у всій його чистоті. Схильні бути примхливими та замкнутими часом, але це лише тому, що внутрішньо перебувають у постійному русі. Їх легко надихає природа.

Вільха (18 березня – 14 квітня) — символ мужності.

Представники знаку Вільха — природжені першопрохідці. Це рушійна людина та енергійна людина, яка прокладає шлях з вогненною пристрастю, часто завойовуючи вірних послідовників для своєї справи. Чарівні та товариські. Представники знаку Вільха ладнають з усіма, і всі люблять проводити з ними час.

Верба (15 квітня – 12 травня) пов’язана з глибокою інтуїцією та мудрістю.

Такі люди дуже креативні, розумні та інтуїтивні. Вони мають глибоке розуміння циклів і за своєю суттю знають, що кожна ситуація має свій сезон. Це дає реалістичний погляд на речі, а також змушує бути більш терплячими, ніж більшість деревних знаків.

Глід (13 травня – 9 червня) символізує кохання й оберіг.

Ці люди зовсім не такі, якими здаються. Вони зображають правило “ніколи не суди книгу за обкладинкою”. Вони живуть, здавалося б, звичайним життям, тоді як всередині вони несуть вогняні пристрасті та невичерпне творче полум’я. Добре адаптуються до більшості життєвих ситуацій, радіючи собі та водночас втішаючи інших.

Дуб (10 червня – 7 липня) — уособлення сили та витривалості.

Представники знаку Дуб глибоко поважають історію та походження, і багато людей з цим знаком стають вчителями. Люблять ділитися своїми знаннями минулого з іншими. Представники знаку Дуб потребують структури та часто йдуть на все, щоб отримати відчуття контролю у своєму житті.

Падуб (8 липня – 4 серпня) — символ стійкості.

Народжені під знаком Падуба легко обіймають керівні посади та володіють владою. Легко справляються з викликами та долають перешкоди з рідкісною майстерністю та тактом.

Ліщина (5 серпня – 1 вересня) асоціюється з мудрістю.

Такі люди від природи обдаровані в навчанні та досягають успіхів у класі. Мають здатність запам’ятовувати інформацію та можуть згадувати, декламувати та пояснювати теми, які запам’ятали, з дивовижною точністю. Знають факти та завжди добре поінформовані.

Виноградна лоза (2 – 29 вересня) хоч і не дерево, та втілює радість і родючість.

Виноградні знаки народжуються під час осіннього рівнодення, що робить особистість мінливою та непередбачуваною. Можуть бути сповнені суперечностей і часто нерішучі. Але це тому, що можуть бачити обидві сторони історії та співпереживати кожній з них однаково.

Плющ (30 вересня – 27 жовтня) є символом витривалості.

Плющ має здатність долати всі труднощі. Такі люди мають гострий розум, але більш очевидним є співчуття та відданість іншим. Це щедра натура і вони завжди готові простягнути руку допомоги.

Очерет (28 жовтня – 24 листопада) уособлює відкритість у самовираженні.

Очеретяні знаки — це хранителі таємниць. Вони заглиблюються в себе, щоб зазирнути у справжній сенс речей, і відкривають правду, приховану під шарами факторів, що відволікають. Коли виникає потреба дістатися до суті справи, очеретяний знак, безумовно, знайде її.

Бузина (25 листопада – 23 грудня) символізує завершення і життєву мудрість.

Ці особистості люблять свободу й іноді здаються трохи дикими для інших знаків зодіаку. У молодості, можливо, живуть швидкоплинним життям, часто називаючись “шукачами гострих відчуттів”.

Багато людей знаходять втіху в гороскопах та інших астрологічних чи магічних речах. Раніше ми розповідали, як багато українців вірить у гороскопи, таро та екстрасенсів.

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