Беременная девушка, трое детей и собачка на одном сиденье: как выезжали из города мариупольцы

Это история жителей мариупольского Центра матери и ребенка, чудом уцелевших дважды. На следующий день после того, когда они покинули свой дом, в него попал снаряд. А через две недели, когда бежали из Мариуполя с площади перед Драмтеатром, чудом не стали жертвами бомбардировки.

Руководитель заведения на своей легковой машине вывез четырех матерей и восьмерых детей. Сейчас люди находятся в безопасности в одном из городов Днепропетровской области.

Родившиеся трижды

“Нашего дома нет. Вовремя сбежали!” — с такими словами 32-летний Александр Кальчев снял разрушение трехэтажного дома в Левобережном районе Мариуполя 4 марта.

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Мужчина возглавляет общественную организацию Независимость — Мариуполь, которая занимается людьми, попавшими в затруднительное положение.

В течении трёх последних лет её волонтеры дают приют и кормят матерей с детьми, немощных стариков и реабилитируют тех, кто страдает алко- и наркозависимостью.

Для одного из таких приютов милосердия организация снимала дом.

Когда началась полномасштабная война России против Украины, люди и не думали бежать. Тем не менее, когда бои начали проходить все ближе и ближе, а соседние дома гореть — решили искать другое убежище.

Так несколько десятков человек поселились в укрытии одного из центральных домов культуры Мариуполя — недалеко от Драмтеатра. Проблем с продуктами, говорят люди, не было.

Нас было 60, 14 — дети от одного года и до 17-ти. Ещё была беременная девушка.

— Еду привозили волонтеры и украинские солдаты. Они как раз в большие бомбоубежища развозили еду, помогали людям. Там были мясо, крупы, масло, сладости для детей, подгузники и детское питание, — говорит Александр Кальчев.

Готовить это всё приходилось тихонько на улице — в перерывах между налётами российской авиации. Об этом рассказала 31-летняя жительница Мариуполя Татьяна Давыдова. Она — мама четырех детей.

Мы выходили на улицу — нужно было на костре что-нибудь пожарить, приготовить. Когда было слышно, что летит самолет, надо было хоть под козырек заходить, чтобы нас не было видно. Потому что была информация, что могут стрелять и туда, где много людей!

Так и было. Обстрелы по Мариуполю только усиливались. Люди время от времени выстраивались в колонны из машин и пытались даже под обстрелами уезжать из города.

Однажды вечером так решил поступить и глава домов милосердия Александр Кальчев.

Вывоз людей из города

— Мы наблюдали день-два. Люди уезжали. Затем звонили, что успешно добрались. Поэтому мы вынуждены были рисковать — брать детей, матерей и беременную девушку и выбираться, — рассказал Александр.

Утром 16 марта от площади Драмтеатра (оттуда обычно отправлялись эвакуационные колонны) Александр поехал на заполненной людьми машине. В легковушку КІА посадил восьмерых детей, четырех женщин и еще одну маленькую собачку.

Что-то невозможное становится возможным. Этих детей хочется спасти. И ты их запихнешь, говоришь, чтобы сидели терпеливо. Ибо это вопрос жизни и смерти!

В той легковушке ехала и многодетная мама Татьяна Давыдова с девятилетним Артемом, восьмилетней Анной, трехлетним Богданом и Евгением, которому два годика.

— Тесно, но ехали так всё время. Двое младших спереди, старшие сзади. Так вот сложились гармошкой — взрослые снизу, дети сверху. Иногда на блокпостах могли выйти из машины, потому что ноги немели. Да, было больно. Неудобно, — вспоминает Татьяна.

На пути в Бердянск они преодолели 20 российских блокпостов и только к вечеру добрались до города. Обычно дорога занимала полтора часа.

Уже потом люди узнали: через полчаса после их отъезда на Драмтеатр рашисты сбросили авиабомбу. И стена здания упала именно на место, где люди собирались для эвакуации.

Об этом рассказал волонтер общественной организации 27-летний Валерий Шульга. Как всё было — видел своими глазами.

— Я был недалеко, и взрывной волной меня колыхнуло. Страшные кадры, на самом деле! Очень много людей! Их бинтуют, кто-то кричит, кто-то ревёт, паника. Остальных уже накрывают. У нас там знакомый, выживший после удара. Он в тот момент находился снизу. Но затем его депортировали из Мариуполя русские военные в Рязань.

Расстрелы

После увиденного мужчина тоже решил во что бы то ни стало бежать из города. Уезжать было не на чем.

Поэтому через несколько дней собрался вместе с несколькими десятками единомышленников и пешком ушел из города.

Валерий вспоминает: обстреливать их убежище россияне начали с самого утра, поэтому бежать пришлось буквально под снарядами.

А уже в пяти километрах — на первом же российском блокпосту — Валерий вместе с ещё несколькими ребятами попал в так называемый расстрельный список. Потому что спортивного телосложения и с татуировками.

Сначала одного парня вывели. Мы услышали выстрел. Они так оказывали на нас психологическое давление. Выходят и говорят: “Помогите вынести труп”. Потом завели меня. Я смотрю — парень жив. В меня тоже “стреляли”, потом прикладывали пистолет к затылку, чтобы я почувствовал горячее дуло.

— Всё спрашивали номер воинской части. И так было почти на всех блокпостах! — констатирует парень.

Это как в фильме ужасов

Уже через несколько дней в одном из городов в Днепропетровской области те, кто ехал на автомобиле, встретились с теми, кто покидал Мариуполь пешком. 34 человека сейчас приютили в одном из социальных центров.

О Мариуполе теперь у людей остались самые страшные воспоминания, о которых рассказывают вместе.

— Атмосфера войны. Идешь — пылают дома. С некоторых окон свисают люди и просят о помощи. Это вот бабушки и дедушки, которых поприбивало там. Кричат свои номера квартир, чтобы кто-нибудь пришёл и помог.

Это как в фильме ужасов.

— Людей в канавах хоронят. В большинстве же трупы просто валяются. Когда ты идёшь и слышишь запах мин, крови и жареных людей — так на протяжении целого квартала стоит такой лёгкий дым. Мы будем это помнить ещё долго.

О других смелых историях украинцев во время войны читай в материале.