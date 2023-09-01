Разваливается гнилая Российская империя. Историк Сергей Плохий о последней странице в истории РФ

Россиян не должно быть на нашей, украинской земле. В этом мы убеждены и постепенно делаем все возможное — на фронте и в тылу, чтобы поскорее испечь нашествия РФ.

Хотя, конечно, самой большой мечтой является полное исчезновение России. Хотя почему только мечты? Историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий считает, что Российская империя уже давно разрушилась.

Об этом он рассказал телеведущей Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини. Затронули также и темы о крахе России и конце общего представления о восточнославянском мире.

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Эта война — это переломный момент

Сергей Плохий также почетный профессор Киево-Могилянской академии. В День знаний он провел вступительную лекцию перед её студентами и как человек, который изучает прошлое, говорит: современная война — это переломный момент не только для Украины или РФ, но и всего мира.

— Эпоха, которая началась с падения Берлинской стены — завершена. Мы не знаем, что ждет нас впереди. Теперь надо мечтать и делать этот мир лучше.

— Надо мечтать о крахе Российской империи?

— К счастью, об этом не нужно мечтать. Этот крах уже произошел и именно благодаря украинцам. Я считаю, что эта страница истории перевернута, поэтому мы идем на другую.

Эта история о российской утопии, “один народ” — была разрушена на полях боев от Киева до Харькова, до Херсона, — говорит историк.

Сегодня возвращение Украины к тезисам о братских народах невозможно. И я убежден, что в результате этой войны и возвращения России к тем же представлениям также невозможно.

По мнению историка, это уже конец представлений о восточнославянском мире.

— Это уже крах империи?

— Однозначно, эта война — продолжение краха империи. Фактически он начался во времена Первой мировой войны, притормозился через СССР и его большевистскую политику. Современная российско-украинская война является отложенным концом РФ после развала Советского Союза.

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— Можно ли было избежать этой войны?

— Эта война была предсказуемой, но её можно было избежать. Здесь было множество ошибок и со стороны Запада, и со стороны руководства Украины.

Одна из них: вера в то, что Россия станет демократической после 1991 года, будто за одну ночь там действительно должно что-то измениться. Вторая — разоружение Украины, в том числе и ядерное. Речь идет также об очень медленном процессе понимания военной безопасности в украинском обществе.

Ещё одна беда — отношение украинцев к НАТО и самого блока к Украине. В 1994 году мы не были готовы к вступлению в Североатлантический союз, однако стоило искать другие варианты вместо Будапештского меморандума, — заключил историк.

А вот как менялось отношение украинцев к НАТО и с чем это было связано, мы писали раньше.

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