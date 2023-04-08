Мир

От 16% до 86%! Как менялось отношение украинцев к НАТО и почему объединение с нами выгодно Альянсу

Наталья Луценко, Журналистка программы Факты ICTV 08 апреля 2023, 19:30

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