От 16% до 86%! Как менялось отношение украинцев к НАТО и почему объединение с нами выгодно Альянсу

Десятки лет украинцы довольно сдержанно относились к присоединению к НАТО. Но за последние месяцы поддержка вступления в Альянс стала самой высокой за всю историю опросов! Это 86%.

Впервые о желании Украины вступить в НАТО заявил 21 год тому назад президент Леонид Кучма. Тогда же Совет нацбезопасности и обороны принял Стратегию Украины по НАТО.

С тех пор общество постоянно меняло свое мнение о военном союзе. Сейчас мы как никогда едины. Вступление в организацию даст много защиты Украине, но это выгодно и самому НАТО. Ведь сегодня наша армия — лидер в Европе.

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Мы понимаем, что без этого зонтика мы будем получать войны через 5-10-15 лет с таким сумасшедшим, варварским соседом.

Поэтому мы должны объединиться с нашим Альянсом. Более того, это усилит и Альянс. Это выигрышная комбинация и для нас, и для них, — говорит председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Читай подробнее, что такое НАТО, как оно работает и какие имеет отношения с Украиной.

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Главное фото: Getty Images