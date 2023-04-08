Світ

Від 16% до 86%! Як змінювалось ставлення українців до НАТО та чому об’єднання з нами вигідне Альянсу

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 08 Квітня 2023, 19:30

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