Від 16% до 86%! Як змінювалось ставлення українців до НАТО та чому об’єднання з нами вигідне Альянсу

Десятки років українці доволі стримано ставились до приєднання до НАТО. Та за останні місяці підтримка вступу до Альянсу стала найвищою за усю історію опитувань! Це 86%.

Уперше про бажання України вступити до НАТО заявив 21 рік тому президент Леонід Кучма. Тоді ж Рада нацбезпеки та оборони ухвалила Стратегію України щодо НАТО.

Відтоді суспільство постійно змінювало свою думку щодо військового Альянсу. Нині ми як ніколи об’єднанні. Вступ до організації дасть багато захисту Україні, та це вигідно і самому НАТО. Адже на сьогодні наша армія — лідер у Європі.

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Ми розуміємо, що без цієї парасольки ми будемо отримувати війни за 5-10-15 років з таким божевільним, варварським сусідом.

Тому ми маємо об’єднатись з нашим Альянсом. Більш того, це посилить і Альянс. Це виграшна комбінація і для нас, і для них, — каже голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Читай детальніше, що таке НАТО, як воно працює та які відносини має з Україною.

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Головне фото: Getty Images