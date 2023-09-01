Розвалюється гнила Російська імперія. Історик Сергій Плохій про останню сторінку в історії РФ

Росіян не повинно бути на нашій, українській землі. В цьому ми переконані та поступово робимо все можливе — на фронті й в тилу, щоб якнайшвидше спекатися навали РФ.

Хоча, звісно, найбільшою мрією є повне зникнення Росії. Хоча, чому лише мрії? Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій вважає, що Російська імперія вже давно зруйнувалася.

Про це він розповів телеведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини. Зачепили також й теми про крах Росії та кінець загальному уявленню про східнослов’янський світ.

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Ця війна — це переломний момент

Сергій Плохій також є почесним професором Києво-Могилянської академії. У День знань він провів вступну лекцію перед її студентами і як людина, яка вивчає минуле, каже: сучасна війна — це переломний момент не лише для України чи РФ, а й усього світу.

— Епоха, яка почалася з падіння Берлінського муру — завершена. Ми не знаємо, що чекає нас попереду. Тож тепер треба мріяти й робити цей світ кращим.

— Треба мріяти про крах Російської імперії?

— На щастя, про це не вже не треба мріяти. Цей крах вже відбувся і саме завдяки українцям. Я вважаю, що ця сторінка історії перегорнута, тож ми ідемо на іншу.

Ця історія про російську утопію, “один народ” — була зруйнована на полях боїв від Києва до Харкова, до Херсона, — каже історик.

Сьогодні повернення України до тез про братні народи є неможливим. І я переконаний, що в результаті цієї війни й повернення Росії до тих самих уявлень також є неможливим.

На думку історика, це вже кінець уявлень про східнослов’янський світ.

— Це вже крах імперії?

— Однозначно, ця війна є продовженням краху імперії. Фактично, він почався у часи Першої світової війни, пригальмувався через СРСР та його більшовицьку політику. Сучасна російсько-українська війна є відкладеним кінцем РФ після розвалу Радянського Союзу.

— Чи можна було уникнути цієї війни?

— Ця війна була передбачуваною, але її можна було уникнути. Тут було купа помилок і з боку Заходу, і з боку керівництва України.

Одна з них: віра в те, що Росія стане демократичною після 1991 року, наче за одну ніч там справді мало щось змінитися. Друга — роззброєння України, зокрема і ядерне. Йдеться також й про дуже повільний процес розуміння військових безпек в українському суспільстві.

Ще одна біда — ставлення українців до НАТО і самого блоку до України. У 1994 році ми не були готові до вступу в Північноатлантичний союз, однак варто було шукати інші варіанти, замість Будапештського меморандуму, — висновує історик.

А ось як змінювалося ставлення українців до НАТО та з чим це було пов’язано, ми писали раніше.

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