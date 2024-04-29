Опиралась на обычную палку, дважды падала, но продолжала идти: история пути из оккупации 98-летней бабушки

Она видит ужасы войны своими глазами уже во второй раз. Но, признается, сейчас пережитый ею опыт значительно тяжелее, поэтому и настаивала, чтобы с сыном и невесткой выходить из оккупации.

Я и ту войну пережила, и эту войну переживаю. И осталась без ничего. Но война такая не была. Тогда ни один дом не сгорел. А сейчас горят. И деревья вырывало с корнями.

Дом, который Лидия Степановна строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения.

Поэтому 98-летней бабушке пришлось наедине пройти около десяти километров, чтобы выйти из оккупированной части Очеретиного.

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Полиция пишет, что Лидия Степановна прошла весь фронт без еды и воды под обстрелами. Но несмотря на то, что дважды падала — во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории.

Говорит, случалось, что упав, могла и уснуть. А потом уже продолжала свой путь.

Эта бабушка шла пешком, опираясь на обычную деревянную палку, — говорит в.и.о. начальника отдела коммуникаций ГУНП в Донецкой области Павел Дяченко.

К вечеру “стальную” женщину увидели на дороге военные, посадили в автомобиль, сконтактировали с полицейским экипажем Белого Ангела и передали бабушку правоохранителям, которые вывезли ее в безопасное место.

Сейчас Лидия Степановна находится в безопасности, за ней ухаживают, оказывают всю необходимую помощь. На вопрос, голодна ли, риторически спрашивает: “А вы как думаете?”

Когда же правоохранители спрашивают, сколько женщине лет, она, несмотря на усталость, начинает шутить. Спрашивает, а на сколько она выглядит.

Еще большее удовольствие дарит ей известие и о том, что полицейским удалось найти родных бабушки. Они живы и здоровы. Поэтому на следующий день внучка Лидии Степановны заберет ее, чтобы она наконец воссоединилась со своей семьей.

Стало известно, что банк Монобанк купит Лидии Степановне дом, чтобы она в нем обязательно увидела победу и полную очистку украинской земли от россиян.

Также каждый день украинцы возвращаются из оккупации благодаря единому пункту пропуска с Россией в Сумской области. Читай, как он работает, что пришлось пережить украинцам в оккупации и как они возвращаются домой.

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