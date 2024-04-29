Опиралася на звичайну палицю, двічі падала, але продовжувала йти: історія шляху з окупації 98-річної бабусі

Вона бачить жахи війни на власні очі вже вдруге. Та, зізнається, зараз пережитий нею досвід значно тяжчий, тому й наполягала, щоб з сином та невісткою виходити самотужки з окупації.

Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І залишилася без нічого. Але та війна така не була. Тоді жодна хата не згоріла. А зараз горять. І дерева повиривало з корінням.

Будинок, який Лідія Степанівна будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень.

Тому 98-річній бабусі довелось наодинці пройти близько десяти кілометрів, аби вийти з окупованої частини Очеретиного.

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Поліція пише, що Лідія Степанівна пройшла весь фронт без їжі та води під обстрілами. Та попри те, що двічі падала — будь-що прагнула дістатися вільної української території.

Говорить, траплялося, що впавши, могла й заснути. А потім вже продовжувала свій шлях.

Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев’яну палицю, — каже т.в.о начальника відділу комунікацій ГУНП в Донецькій області Павло Дяченко.

Надвечір “сталеву” жінку побачили на дорозі військові, посадили її в автівку, сконтактувалася з поліцейським екіпажем Білого Янгола та передали правоохоронцям, які вивезли бабусю до безпечного місця.

Зараз старенька в безпеці, за нею доглядають, надають всю необхідну допомогу. На питання, чи голодна, риторично перепитує: “А ви як думаєте?”.

Коли ж правоохоронці запитують, скільки жінці років, вона попри втому починає жартувати. Питає, а на скільки вона виглядає.

Ще більше втіхи дарує звістка й про те, що поліцейським вдалося знайти рідних Лідії Степанівни. Вони живі та здорові. Тому наступного дня онука Лідії Степанівни забере бабусю, щоб та нарешті могла возз’єднатися зі всією своєю родиною.

Стало відомо, що банк Монобанк купить Лідії Степанівні будинок, аби вона в ньому обовʼязково побачила перемогу та повне очищення української землі від росіян.

Також щодня українці повертаються з окупації завдяки єдиному пункту пропуску з Росією на Сумщині. Читай, як він працює, що довелося пережити українцям в окупації та як вони повертаються додому.

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