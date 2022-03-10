Чтобы выжить во время войны, нужно заглянуть ей в глаза — история семьи, которая самостоятельно эвакуировалась из Бучи

Прорвались – из Бучи в Ирпень, а после – из Ирпеня в Киев. Прорвались и остались в живых.
Ощущение, будто я снова родился, – рассказывает житель Бучи Дмитрий Ткачук.
Ощущение, будто я снова родился, – рассказывает житель Бучи Дмитрий Ткачук.
Он убежден: выход можно найти даже из самой тяжелой ситуации. Но признает: сам попал в ментальную ловушку, когда думал, что война не коснется его семьи.
Война застала семью Дмитрия в Буче. 24 февраля он был в частном доме с четырьмя женщинами на хозяйстве – мамой, сестрой и двумя бабушками (74 и 83 лет). Сначала опасность не ощущалась, можно было добраться до Киева и назад, оперативно отправить семью на Запад. Но тогда об эвакуации никто не думал.
Российские военные начали наступление с Гостомеля – грузового аэродрома за 5 км от Бучи. Вскоре был взорван мост на Киев, а российские военные начали наступление на Бородянку и Ворзель с противоположной стороны.
Со всех сторон послышались взрывы. Люди оказались в окружении.
Мы все равно думали, что поскольку мы мирные-гражданские, без оружия у себя дома, нас никто не тронет. Мы ошибались.
Мы все равно думали, что поскольку мы мирные-гражданские, без оружия у себя дома, нас никто не тронет. Мы ошибались.
На третий день пропал свет, интернет и мобильная связь. “Мы остались совсем слепы”, – рассказывает житель Бучи.
Время от времени после особо громких взрывов небо со стороны Гостомеля и Киева становилось багровым, словно наливалось кровью.
Время от времени после особо громких взрывов небо со стороны Гостомеля и Киева становилось багровым, словно наливалось кровью.
А еще – слышны были истребители. И каждый раз семья Дмитрия думала, что в этот раз снаряд упадет на их дом.
Раз в несколько дней кто-то из семьи выходил в город в поисках провизии. Магазины были закрыты. Однажды работники популярной продовольственной сети вышли на улицы, чтобы раздать людям остатки еды на складах.
Дмитрий вспоминает: это было ужасно, ведь сотни людей пытались выхватить себе хотя бы пачку чая или апельсин.
В начале марта Дмитрий вышел на улицу за водой и наткнулся на бронетехнику с отметкой V. Вспоминает: медленно развернулся и пошел домой.
Ум парализовал страх, но тело двигалось, – говорит мужчина.
Ум парализовал страх, но тело двигалось, – говорит мужчина.
Семья с бабушками перебралась в холодный погреб, но 5 марта все надежды на мирное спасение остались в прошлом. Тогда на улицу, где стоит дом Дмитрия, въехал вражеский танк. Он выстрелил в находившийся неподалеку частный дом. А потом – в купол церкви.
Шум был такой, будто зазвенели все колокола мира. Не знаю, как мои уши после этого снова начали различать какие-то другие звуки.
Шум был такой, будто зазвенели все колокола мира. Не знаю, как мои уши после этого снова начали различать какие-то другие звуки.
Ілюстративне фото/Unsplash
Российские военные ходили по улицам и заглядывали в окна. Дмитрий понял, что оставаться нельзя. В следующий раз снаряд может влететь в крышу его дома.
Дольше всего пришлось уговаривать бабушек, которые не хотели покидать свой дом. Мужчина признается: это были одни из самых трудных переговоров в его жизни.
Утром следующего дня семья с небольшим запасом вещей вышла на улицу. Вместе с соседями их было семеро, не считая маленькой собачки.
Мы оставили дом, который покойный дед строил своими руками, а также все, что было в нем. И пошли в сторону, где взрывы раздавались громче всего – на Ирпень.
Мы оставили дом, который покойный дед строил своими руками, а также все, что было в нем. И пошли в сторону, где взрывы раздавались громче всего – на Ирпень.
Мать и бабушка Дмитрия знали каждую тропку и дерево в районе Лесной Бучи, поэтому им удалось обойти вражеский блокпост десятой дорогой и направиться в Ирпень.
Дмитрий говорит: казалось, от каждого взрыва седела голова.
В воздухе стоял сильный запах пиротехники. Раньше он мне нравился. Теперь я его ненавижу.
В воздухе стоял сильный запах пиротехники. Раньше он мне нравился. Теперь я его ненавижу.
Бабушки шли медленно, но на грани возможностей. Шли, крались по кустам и бездорожью, пока не увидели первый блокпост, украинский.
Когда видишь на руке военного сине-желтую повязку, твои ноги на мгновение подкашиваются от облегчения.
Когда видишь на руке военного сине-желтую повязку, твои ноги на мгновение подкашиваются от облегчения.
Оккупированная Буча осталась позади. Но в Ирпене ситуация была не лучше. Город тоже без связи и транспорта. Семья решает двигаться дальше, в сторону Романовки, где якобы эвакуировали людей. Однако никто наверняка ничего не знал.
Местные снова и снова повторяли, что туда нельзя, там стреляют из минометов-Градов-танков. На улицах лежали накрытые тела людей.
Но нам некуда было возвращаться. Мы шли дальше.
Но нам некуда было возвращаться. Мы шли дальше.
Где находится Романовка, Дмитрий не знал, но слышал, откуда раздаются мощные взрывы и подсознательно понимал, что туда и надо. У одной из бабушек начали отказывать ноги. Ей было страшно и больно.
Один из военных на блокпосте в Ирпене рассказал о правилах безопасности: если слышите свист снаряда, у вас от двух до семи секунд, чтобы упасть на землю. Падать пришлось раз 20.
Семья направлялась к взорванному мосту. Снаряды разрывались где-то наверху, но люди уже не знали страха. Падали – срывались на ноги – бежали – падали снова. Бабушка просила оставить ее, ведь идти уже не могла.
Если это не ад, то что?
Если это не ад, то что?
Наконец-то добежали до моста. Прятались под опорами. Свист и взрывы раздавались совсем рядом.
Я стоял под мостом, смотрел на то, как рядом трясутся и плачут люди, и думал о том, что русня сделала меня беженцем в собственном доме. Более того, они хотят меня у меня же дома и зарыть.
Я стоял под мостом, смотрел на то, как рядом трясутся и плачут люди, и думал о том, что русня сделала меня беженцем в собственном доме. Более того, они хотят меня у меня же дома и зарыть.
Тогда Дмитрий почувствовал внутренний протест: он не хочет сложить голову здесь. Не сегодня. Не под Ирпенем. И не от русских.
Далее военные дали сигнал двигаться к реке. Через нее переходили по доске шириной 40 сантиметров. Бабушку тащили на руках. Впереди военные помогали переправить через реку женщину на коляске. А потом – снова бежать, ползти, идти на четвереньках.
Вдруг рядом остановился бус. В нем уже сидела же женщина на коляске. Дмитрий затолкал туда бабушку, захлопнул дверь и побежал в сторону блокпоста. 50 метров. 45 метров. 40 метров. 30. 20. 10.
Казалось, этот самый длинный в моей жизни кросс не закончится никогда.
Казалось, этот самый длинный в моей жизни кросс не закончится никогда.
И вот, наконец: “Мы в Киеве. Мы дома”.
Навстречу выезжает обычный пассажирский автобус. Желто-голубой. Спасательный. Внутри сидят мама, бабушка и наши соседи.
17 км пешком. С двумя бабушками и собакой. Под постоянными обстрелами из минометов. Обходя трупы гражданских людей. Мы прорвались через ад и остались живы.
17 км пешком. С двумя бабушками и собакой. Под постоянными обстрелами из минометов. Обходя трупы гражданских людей. Мы прорвались через ад и остались живы.
Фото: ДСНС у Київській області
Дмитрий убежден: для того чтобы выжить в условиях войны, нужно заглянуть ей в глаза.
Однако мужчина говорит: никого не призывает эвакуироваться самостоятельно, потому что это очень опасно. Собственное спасение он называет чудом.
А еще – хочет посоветовать: если чувствуете, что вы или ваши близки в опасности – подумайте над тем, как переместить семью в безопасное место и какие действия можете предпринять, чтобы внести свой вклад в победу над врагом.
Напомним, раньше мы рассказывали историю киевлянки, которая с ребенком убегала от войны.