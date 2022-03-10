Рассказы

Чтобы выжить во время войны, нужно заглянуть ей в глаза — история семьи, которая самостоятельно эвакуировалась из Бучи

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 10 марта 2022, 13:00
Дмитро Ткачук
Фото: Unsplash

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