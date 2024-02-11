Доказывают, что girl power работает: женщины из фонда Сміливі восстанавливают разрушенные войной дома

Война в Украине стала самой большой трагедией нашей новейшей истории, большое влияние она имеет и на мировое сообщество. В то же время это испытание обнажило людей, мы отказываемся от гендерных и социальных стереотипов. Ведь новые вызовы требуют новых подходов к решению проблемы.

Кроме войска, сейчас многие участвуют в восстановлении страны. К соответствующим благотворительным фондам и инициативам присоединились женщины — они разрушают стереотипы о “слабом полу” и наравне с сильными мужчинами разбирают завалы, расчищают территорию и помогают отстраивать дома, которые уничтожили “русский мир”.

Одним из благотворительных фондов, который занимается восстановлением Украины, есть фонд Сміливі. Соучредители Алена Крицук, Александра Луцак и Алена Ляшенко рассказали изданию Wonderzine о своей работе и вызовах во время волонтерства.

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Смелые оставаться на своей земле

Координатор Алена Крицук делится, что идея создания проекта Сміливі возникла во время деоккупации Киевской области. Тогда военные попросили волонтера найти инструменты для ремонта автомобилей. Алена же подумала: ремонтировать и восстанавливать нужно будет и гражданские дома.

— Тогда мы начали искать профессиональных строителей-волонтеров, инструменты и финансирования. Я представляла, что в город будет приезжать рембусик с инструментами, люди будут активно их брать и приобщаться к восстановлению, — рассказывает женщина.

Сначала проект Сміливі задумывался о волонтерах, однако когда Алена увидела тех хозяев, которые не покидают разрушенные дома и готовы жить на этой земле, поняла — Сміливі еще и об этих людях.

Мне было очень сложно видеть эти разрушения, слышать истории людей, — делится Александра, когда вспоминает первые разведывательные выезды фонда на местах разрушений.

Алена Ляшенко также добавила, что ремонт домов дает людям надежду на лучшее, и это одна из миссий волонтеров.

Их фонд в основном состоит из женщин, стремящихся не только отстроить как можно большие территории Украины, но и переосмыслить назначение разрушенных объектов, найти вариант улучшения. К тому же соучредители убеждены, что восстанавливать следует начинать уже сейчас, чтобы когда в Украину поступят большие средства от партнеров, ими не воспользовались мошенники.

— В начале было сложнее, потому что у нас не было больших грантов, спонсоров, но постепенно начали сотрудничать с европейскими партнерами. Недавно подсчитали, что за год привлекли в организацию ресурсов около 179 тысяч евро, — рассказывает Алена Крицук.

Кроме восстановления, Сміливі также реализуют гуманитарную помощь: так, людям на деоккупированных территориях, где не было общественного транспорта, они предоставили велосипеды от нидерландских партнеров.

О предубеждениях относительно девушек

В работе Сміливих было важно, чтобы сотрудничество между тремя соучредителями было эффективным. Но с недоразумениями пришлось столкнуться уже в процессе работы с другими людьми.

— На выездах я иногда сталкиваюсь с предвзятым отношением от мужчин. Волонтеры и хозяева говорили: “Девушки, здесь нет, где пылесосить” или “Идите лучше снимайте ток-токи”, “Не бери тяжелого: тебе еще рожать!”, “Что ты набрала? Позови лучше парня”. Это совсем не о заботе, — рассказывает Александра.

Она пыталась объяснить, что девушки работают не хуже парней, однако иногда было проще отступить.

Чаще всего мнение людей меняется, когда они видят результат.

Алена Крицук говорит, что подобные ситуации происходят и во время разговоров с партнерами, ведь строительство до сих пор считается мужским делом.

Но как бы там ни было, проект масштабируется: из когда-то восьми человек в чате, организация теперь насчитывает более трех тысяч волонтеров. К инициативе присоединяются иностранцы.

— Это не просто волонтерское движение, а огромная человеческая любовь. Мы знаем наших участников и владельцев домов, это не просто данные в таблице. Знаем истории этих людей, как зовут их внуков, сколько у них собак и кошек, — объясняет Александра.

Волонтеры работают в любую погоду, потому что не готовы останавливаться, пока не помогут наибольшему количеству людей.

Ты тоже можешь приобщиться к подобным инициативам, чтобы отстроить свой город, область или всю Украину! Детальнее об инициативах по восстановлению Украины — в другом материале.

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