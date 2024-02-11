Доводять, що girl power працює: жінки з фонду Сміливі відновлюють зруйновані війною будинки

Війна в Україні стала найбільшою трагедією нашої новітньої історії, великий вплив вона має й на світову спільноту. Водночас це випробування оголило людей, ми відмовляємося від гендерних та соціальних стереотипів. Адже нові виклики вимагають нових підходів до розвʼязання проблем.

Окрім війська, нині чимало людей беруть участь у відновленні країни. До відповідних благодійних фондів та ініціатив доєдналися жінки — вони руйнують стереотипи про “слабку стать” та на рівні з дужими чоловіками розбирають завали, розчищають територію та допомагають відбудовувати будинки, які знищив “рускій мір”.

Одним із благодійних фондів, який займається відбудовою України, є фонд Сміливі. Співзасновниці Альона Крицук, Олександра Луцак й Альона Ляшенко розповіли виданню Wonderzine про свою роботу та виклики під час волонтерства.

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Сміливі залишатися на своїй землі

Координаторка Альона Крицук ділиться, що ідея створення проекту Сміливі виникла під час деокупації Київської області. Тоді військові попросили волонтерку знайти інструменти для ремонту автівок. Альона ж подумала: ремонтувати та відновлювати треба буде й будинки цивільних.

— Тоді ми почали шукати професійних будівельників-волонтерів, інструменти й фінансування. Я уявляла, що в місто приїжджатиме рембусик з інструментами, люди будуть активно їх брати й долучатися до відбудови, — розповідає жінка.

Спочатку проект Сміливі задумувався про волонтерів, однак коли Альона побачила тих господарів, які не покидають зруйновані домівки та готові жити на цій землі, зрозуміла — Сміливі ще й про цих людей.

Мені було дуже складно бачити ці руйнування, чути історії людей, — ділиться Олександра, коли згадує перші розвідувальні толоки фонду на місцях руйнувань.

Альона Ляшенко також додала, що ремонт будинків дає людям надію на краще, і це одна із місій волонтерів.

Їхній фонд здебільшого складається із жінок, які прагнуть не лише відбудувати якомога більші території України, а й переосмислити призначення зруйнованих обʼєктів, знайти варіант покращення. До того ж співзасновниці переконані, що відбудовувати варто починати вже зараз, аби коли в Україну надійшли великі кошти від партнерів, ними не скористалися шахраї.

— На початку було складніше, бо ми не мали великих грантів, спонсорів, але поступово почали співпрацювати з європейськими партнерами. Нещодавно підрахували, що за рік залучили в організацію ресурсів на близько 179 тисяч євро, — розповідає Альона Крицук.

Окрім відбудови, Сміливі також реалізують гуманітарну допомогу: так, людям на деокупованих територіях, де не було громадського транспорту, вони надали велосипеди від нідерландських партнерів.

Про упередження стосовно дівчат

У роботі Сміливих було важливо, аби співпраця між трьома співзасновницями була ефективною. Та з непорозуміннями довелося стикнутися вже у процесі роботи з іншими людьми.

— На толоках я інколи стикаюся з упередженим ставленням від чоловіків. Волонтери й господарі казали: “Дівчата, тут немає, де пилососити” або “Ідіть краще знімайте тік-токи”, “Не бери щось важке: тобі ще народжувати!”, “Що ти набрала? Поклич краще хлопця”. Це зовсім не про турботу, — розповідає Олександра.

Вона намагалася пояснити, що дівчата працюють не гірше за хлопців, однак інколи було простіше відступити.

Найчастіше думка людей змінюється, коли вони бачать результат.

Альона Крицук каже, що подібні ситуації відбуваються й під час розмов з партнерами, адже будівництво досі вважається чоловічою справою.

Та хай там як, проект масштабується: з колись восьми людей у чаті, організація тепер налічує понад три тисячі волонтерів. До ініціативи приєднуються й іноземці.

— Це не просто волонтерський рух, а величезна людська любов. Ми знаємо наших учасників і господарів будинків, це не просто дані в таблиці. Знаємо історії цих людей, як звати їхніх онуків, скільки в них собак і котів, — пояснює Олександра.

Волонтери працюють у будь-яку погоду, бо не готові зупинятися доти, доки не допоможуть якнайбільшій кількості людей.

Ти також можеш долучитися до подібних ініціатив, аби відбудувати своє місто, область чи всю Україну! Детальніше про ініціативи з відбудови України — в іншому матеріалі.

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