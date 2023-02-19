Он действительно стал моей душой, моей половиной: история любви украинки и польского волонтера

Она с детства искала такой опеки, заботы и любви. Татьяна Хачатурян-Рашкова росла полусиротой. Женщина рассказала Суспільному, что ее отец всегда был в рейсах, ведь ее родной Николаев — портовый город.

Но когда пришлось покинуть близкие для души края, она нашла то, что так давно искала — любовь. Сейчас Татьяна подписывает его в телефоне “Моя душа”.

Он действительно стал моей душой, моей половиной, тем, что я искала все годы, и юности, и взросления. Это мужчина моей мечты.

Татьяна встретила Ариэля в польском городе Ольштын, когда спасала сына от обстрелов в родном городе. Мужчина тогда уже занимался волонтерством, поэтому первое время помогал женщине адаптироваться.

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Жила Татьяна с сыном первое время в ольштынской духовной семинарии, куда Ариэль привозил иногда необходимые вещи: лекарства, памперсы, сладости. Также помогал мужчина возить детей в больницы и оформлять документы.

Со временем женщина не смогла спокойно сидеть и смотреть, как другие помогают ее стране, а она нет. Кроме того, у Татьяны было немало знакомых военных, поэтому решение, чем заняться, быстро нашлось и она начала тоже волонтерить. Конечно, вместе с Ариелем.

На фоне волонтерства у нас и семья построилась.

Вместе пара ездила часто в Украину. Сначала Ариэль сам вывозил людей из Бучи и Ирпеня. Позже уже вместе с Татьяной посетили ее родной Николаев, потом и Очаков.

Но больше всего поразила женщину другая поездка, когда мужчина вывез ее к себе домой. Ариэль родом из города Хелм, что совсем рядом с украинской границей.

Татьяна тогда очень скучала по Украине и не могла еще вернуться в родные края, поэтому удивилась, когда у мужчины почувствовала себя как дома.

С ним, как дома. Его семья приняла меня как дочь.

Родной город Ариэля очень напоминал Татьяне о природе Украины, а воздух там пах родным домом.

А также женщина признается, что возлюбленный дал чувство защищенности как ей самой, так и ее сыну. Мальчик еще с первого знакомства проявлял благосклонность, а теперь вообще зовет Ариэля папой.

Я чувствую себя как в панцире. Я знаю, что у меня есть человек, который может и защитить, и решить что-либо, и помочь, и подсказать что-то.

Чувство уверенности сыграло не последнюю роль и в выборе даты для свадьбы. Пара верит в победу Украины, поэтому влюбленные договорились пожениться именно в этот особый день, чтобы помнить всегда, как несчастье помогло найти свою судьбу.

Кто-то обретает свое счастье в чувствах, а некоторые — в работе. Так, например, Валентина Колесникова сменила книги на гуманитарную помощь. Читай историю библиотекаря, что объединила общину в волонтерстве.

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