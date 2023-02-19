Рассказы

Он действительно стал моей душой, моей половиной: история любви украинки и польского волонтера

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 февраля 2023, 09:00
Історія кохання українки та польського волонтера
Фото: Суспільне

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