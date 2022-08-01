Оказывает помощь по протоколам MARCH, но мечтает развивать образование для украинских детей. История парамедика с фронта

Война касается каждого, поэтому за нашу свободу борются как мужчины, так и женщины. Уже начался шестой месяц, как наши героические украинки доказывают, что они умело владеют оружием и спасают жизни.

Эта история о парамедике Ирине Цыбух с позывным Чека. Она вместе с командой эвакуирует раненых бойцов с поля боя и оказывает полноценную медицинскую помощь.

Воспоминания о 24 февраля

Ирина в тот день была в Краматорске. Там она должна была презентовать свой фильм о детях из Луганской и Донецкой областей. Женщина заботилась о том, чтобы дети даже в отдаленных уголках Украины имели качественное образование и развитую инфраструктуру. Так что своим фильмом хотела привлечь внимание к этой проблеме.

— Планировали показать фильм в Северодонецке, затем в кинотеатре Жовтень в Киеве. Но полномасштабная война все изменила.

Сейчас почти все населенные пункты, о которых идет речь в фильме, оккупированы Россией, — отмечает Ирина.

В начале полномасштабной войны женщина задумалась: где она может быть наиболее эффективной. Тогда поняла, что будет работать парамедиком.

Я умею делать все по протоколу MARCH и оказывать помощь по самым высоким стандартам американских боевых медиков, — отмечает женщина.

О службе

Ирина и ее команда работает с морскими пехотинцами. Женщина восхищается работой военных, ведь они выполняют сверхсложные операции и освобождают оккупированные территории.

— Я всегда рассчитываю на то, что мой день пройдет без раненых. Однако сейчас очень активная фаза на фронте, и мы две недели непрерывно дежурим без отдыха, — рассказывает Ирина.

Женщина говорит: когда сообщают о раненом, выезжают на локацию, оказывают первую помощь. Затем эвакуируют бойца в более безопасное место и стабилизируют. Дальше уже довозят в больницу.

Также Ирина отмечает, что не стыкалась с гендерной дискриминацией на службе, и добавляет: после первого боя уважение перестает быть гендерным вопросом. Женщина быстро нашла общий язык с военными и начала сотрудничество. Она показала морским пехотинцам, на что способна, ведь эвакуировала раненых прямо под обстрелами.

Я не чувствовала ни разу, что во мне сомневались из-за того, что я девушка.

Ирина говорит, что к ней относятся как к сестре, а также бойцам важно поблагодарить ее после боя.

О том, что поразило больше всего

Война сильно поразила Ирину вседозволенностью.

— Россия применяет все — оккупанты сжигают землю и уничтожают целые села и города. Потом приходят к выжившим местных и требуют у них еду, — говорит Ирина.

Парамедик рассказала, что не оставляют равнодушными и мирные жители, которые просто умоляют не оставлять их российским военным.

Поражают бесстрашно вступающие в бой бойцы, которые, получив ранения, сквозь крик находят в себе силы шутить со мной во время эвакуации, — говорит женщина.

Также Ирина до глубины души восхищается преданностью бойцов, с которыми она служит и спасает жизнь другим.

Женщина считает главной задачей спасать тех, кто борется за Украину. Ведь какой смысл участвовать в международных или грантовых проектах, чтобы восстанавливать инфраструктуру Украины, если ее может не быть. А еще боевой дух Ирины поддерживают люди.

— Морские пехотинцы — это чрезвычайные бойцы, с которыми честь идти в бой и ради которых я рискую жизнью. Это люди, которых не хочу подвести. И погибшие товарищи — хочу, чтобы они гордились подругой Чекой, — говорит Ирина.

Об Украине в будущем

Печально, что для национального становления нам пришлось переживать войну, покидать свои дома или уезжать на фронт.

Однако девушка считает, что именно это помогло украинцам понять, кто они на самом деле. Ведь никто себя так не понимал, как сейчас. Ирина уверена — у нашей страны большое будущее. Она верит, что война закончится нашей победой и каждый сможет реализовать себя. Ведь, по ее мнению, счастливое и светлое будущее для страны — когда граждане могут стать теми, кем хотят быть.

Ирина отмечает, что любила Украину еще до войны, поэтому в будущем хочет жить именно здесь и развивать образование и возможности для украинских детей.

— Я бы очень хотела, чтобы мир ценил подвиги украинцев, потому что это один из лучших примеров того, как люди отстаивают свою свободу. Мы боремся за демократию, равенство, свободу, чтобы быть свободными людьми в Украине. За это отдаем свои жизни. Я бы очень хотела, чтобы все это осознавали, — подчеркивает Ирина.

— Я такая же молодая девушка, как и любая во Франции или Испании. Мы отличаемся только тем, что на нашей границе тоталитарный режим, напавший на страну, которую я очень люблю, — говорит Ирина.

Она отмечает, что хочет жить именно в Украине. Поэтому и защищает свое государство и готова отдать жизнь, чтобы у Украины была свобода.

Украинские женщины стоят бок о бок с мужчинами в этой войне. Они демонстрируют свои умения и заслуживают уважения, даже становятся командирами. Ранее мы рассказывали историю командира взвода Юлии Микитенко, которая уверена, что у войны нет гендера.

Фото: Elle / Юлия Фобия, Юлия Кочетова

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