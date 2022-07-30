Рассказы

Если удастся вернуться, то перестану быть толерантной: история командира взвода Юлии Микитенко и ее потери в войне с Россией

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 30 июля 2022, 17:00
Юлия Микитенко
Фото: Facebook

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