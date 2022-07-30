Если удастся вернуться, то перестану быть толерантной: история командира взвода Юлии Микитенко и ее потери в войне с Россией

У войны нет гендера — с такими словами мы начинаем еще один рассказ о женщине на войне. Женщине, ставшую командиром женского взвода в рядах ВСУ. Ей всего 27 лет, но шесть из них наполнены опытом военного дела. Юлия Микитенко сама поехала в военкомат 24 февраля 2022 года.

О чем она думала в тот день, какими переживаниями не может поделиться ни с кем, как переживала потери самых дорогих и что ей придает дух сегодня — читай в истории.

24.02.2022

Первое, о чем думала девушка — как спасти родных от российских ракет. Когда осознала, что в этот раз Россия напала масштабно, промелькнула и вторая четкая мысль — ее дорога в военкомат.

Девушка училась в Киевском военном лицее имени И. Богуна с 2018 по 2021 год, но когда увольнялась со службы, пообещала себе вернуться в случае большой войны. Так и вышло.

Я была там единственной женщиной. Все довольно удивленно смотрели на меня, поскольку женщины в первую волну не мобилизуются.

Но, отмечает она, тех, кто был готов дать отпор врагу было много, а некоторые приходили даже с собственной экипировкой.

Как проходит день старшого лейтенанта ВСУ

Сначала Юлия служила в одном из киевских подразделений — она переживала за своих родных и хотела быть рядом, чтобы быстро реагировать на опасность возле своего дома. Когда ситуация в столице и области стала контролируемой и относительно безопасной, приняла решение поехать на Восток.

Сейчас командир взвода держит оборону Донецкой области.

Ее обычный день полон важных решений и быстрого реагирования. Она ежедневно тренируется на полигоне для улучшения своих навыков, чтобы, как она сама отмечает, не умереть в первые две критические минуты боя.

Воспринимают ли мужчины свою сослуживицу?

Юлия говорит: ее в подразделении приняли очень хорошо, и никаких проявлений гендерной дискриминации тоже не было.

— К тому же, я встретила там много своих знакомых, поэтому и с обретением авторитета среди военных не возникло проблем.

Иногда приходится немного ставить некоторых на место и защищать свое личное пространство. Но повезло, что большинство ребят действительно адекватно воспринимают ситуацию.

Но настоящими трудностями для Юлии стали не столь редкие ситуации, а внутренние конфликты в команде между руководством и подчиненными. Говорит: часто она категорически не соглашалась с тем, как старшие по званию относились к своим младшим подчиненным.

Мое образование в Могилянке дало мне понимание гуманизма и ценности людей как большого ресурса. К сожалению, не все командиры это понимают, что без людей, без своих подчиненных, они никто.

К тому же, отмечает военная, ощущалась и разница в командовании между командирами военными и так называемыми “паркетными”.

Но женщину удивляет и даже раздражает то, что до сих пор находятся люди, которые не понимают или не хотят понимать истинные желания россиян.

— Меня больше всего поражает, что до сих пор существуют люди, сомневающиеся в намерениях России, некоторые из них уверены, что в войне виноват только Путин. Я не понимаю тех, кто противится переименованию улиц из имен российских деятелей в имена украинских и считают, что язык значения не имеет.

А еще поражают люди из Донецкой и Луганской областей, которые с хлебом-солью встречают российских оккупантов — после того, как они с землей сравняли их дома и лишили нормальной жизни. Для меня это дико, и вряд ли я когда-нибудь это пойму.

Но есть и хорошие удивления Юлии: она счастлива, что осознанных украинцев стало больше. Признает, что война в 2014 году не была таким толчком для всех нас, каким стало начало полномасштабного вторжения России. Переход на украинский язык и скандирование “русские нам не братья” является важной составляющей осознания собственной истории и значения в мире.

Личная сила Юлии

Женщинам на войне все же тяжело, хотя мы далеко и не слабый пол мира сего. Существуют моменты, когда женщина едва выдерживает, но поднимает свои крылья и летит защищать собственную семью, подобно смертельным сражениям между волчицей и шакалом.

Юлия потеряла двух важных мужчин в своей жизни: муж погиб на войне, а ее папа — из-за войны. Сейчас женщина защищает своих маму и брата, потому что знает: не имеет права поступить иначе.

Я просто не имею морального права сдаться. Муж и папа — воины. И они у меня за спиной. Так что не могу предать память о них.

После войны Юлия обещает себе ценить время и больше проводить его с родными. Да, все мы после первых взрывов поняли, как много было недосказано и как мало было проведено минут вместе. А еще девушка мечтает вернуться к привычной планировке на долгий период — сейчас такая роскошь ей кажется недоступной.

Она мечтает, чтобы все были здоровы и живы. Говорит, каждый вечер смотрит на звезды и благодарит за то, что пережили этот день она и ее близкие.

А если вдруг удастся вернуться, я перестану быть толерантной. В мирной жизни я терпела много вещей в людях — лицемерие, ложь. Считала, что каждый имеет право жить, как он хочет. Сейчас я приняла для себя решение, что ничего не буду терпеть — не после того, как такой кровью нам достается победа.

Она считает, что после победы никто уже не будет иметь права на свою жизнь. Так как теперь у нас их две, а то и три жизни в одной собственной — мы будем жить за всех, кто не смог.

— Поэтому я буду говорить правду в глаза всем. Ибо никто не имеет права жить для себя после того, что мы переживаем сейчас.

Какой будет Украина после войны?

Юлия видит только два сценария развития событий: либо мы победим, либо нет. Третьего не дано. Но, если проиграем — это снова оккупация на столетие.

Но еще один геноцид от россиян мы не переживем. Мы еще не оправились от геноцида совка. Так что выход один — победа. И тут уж действительно победа любой ценой, хотя она и очень страшная.

Женщина не рассчитывает на влияние мировых сообществ, или другого сценария “извне” — потому что каждый действует, исходя из собственных интересов. Поэтому приходится надеяться только на самих себя, на ВСУ и людей.

Это уже вторая война в ее жизни. Признается, что первая была не так страшна, как эта, но тоже повлияла на жизнь, забрав у нее мужа.

Юлия говорит, что эта война не только для военных. И она даже не для украинцев. Эта война стала лакмусовой бумажкой для каждой живой души этой планеты, потому что сейчас так легко снимать маски и обнажать свою лучшую или худшую сторону.

Таких женщин в нашей армии множество. История каждой из них вдохновляет и внушает веру. Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о количестве женщин-военных в рядах ВСУ.

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