Деньги это бумага, а люди — самое драгоценное. Невероятная история стойкости женщины, которая кормила детей на Азовстали

Деньги потеряли ценность, а хлеб стал самым вкусным. Так изменились жизненные ценности сотен тысяч людей в Мариуполе. Одной из них была и Наталья Бабеуш, которая два месяца прожила на Азовстали и каждый день готовила на жителей подземелья еду.

Даже в этом аду она пыталась подарить людям какую-то радость. Делится, что ей нужно было что-то делать, поэтому сначала убирала, а потом рисовала и готовила для всех.

Дети очень часто просили печенье или пирожные, но у Натальи не было продуктов, чтобы их сделать. Поэтому вместе с малышами начала рисовать еду из мирной жизни. Иногда все же удавалось что-нибудь приготовить.

Так, однажды маленький мальчик нарисовал пиццу и повесил свой шедевр прямо над головой Натальи, пока она спала. Женщина начала собирать продукты у людей, и наконец приготовить пиццу ей удалось.

Еще один случай, который поразил Наталью — когда удалось напечь оладий и найти варенье. Тогда дети говорили, что это и есть пирожные. Событие приравнивалось к празднику.

Каждый раз приходилось рисковать собственной жизнью, поскольку, чтобы наготовить что-то, нужно было подняться из убежища. Поэтому Наталья больше никого не допускала к этому процессу, чтобы не подвергать опасности.

Чаще женщина варила суп из сухпайков и консервов. Говорит, что в мирное время он даже не мог считаться съедобным, но тогда был самым вкусным из того, что было доступно. Стакан такой смеси был дневной порцией еды для одного человека.

А когда полномасштабная война только началась, Наталья очень надеялась, что все будет как в 2014 году, и ее родной город быстро удастся освободить от российских оккупантов.

Поэтому, даже когда начались массированные обстрелы, вместе с мужем планировала остаться в бункере на Азовстали только на два дня. Спорядилась соответственно планам — котлеты и полбуханки хлеба. Однако это все, что осталось с ней на долгие два месяца.

Раньше семья тоже все дни проводила на заводе, поскольку Наталья работала на нем машинистом котлов, а ее муж — электриком. Однако теперь пара не занималась своей привычной работой, а скорее то и дело вздрагивала от взрывов и обстрелов, которые не прекращались ни на день.

Надежды, что удастся выйти живыми, оставалось не так много, но удавалось иногда мечтать, что хотелось бы съесть, когда будут на подконтрольной территории. Кто-то хотел колбасы, кому-то грезились конфеты, а Наталья больше всего хотела хлеба.

Как только попали на подконтрольную территорию, муж побежал и купил сливочное масло. Все ели колбасу, а я хлеб с маслом.

Теперь привычки женщины кардинально изменились, как и ее взгляды на жизнь. Многих близких и друзей не стало.

Деньги это бумага, а люди — самое драгоценное, что может быть в жизни.

Наталья так и не забывает режим выживания. Косметикой не пользуется, забыла и о некогда любимых платьях. Только на спине всегда висит тревожный рюкзак. Кроме того, приходится избегать яркого солнечного света, поскольку глаза до сих пор болят от него после месяцев в подземелье.

Однако теперь Наталья имеет большую мечту — написать руководство по военно-медицинской подготовке, потому что на собственном опыте знает, как выживать в сверхсложных нечеловеческих условиях.

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