Розповіді

Гроші це папір, а люди — найдорогоцінніше. Неймовірна історія стійкості жінки, яка годувала дітей на Азовсталі

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Серпня 2022, 17:00
Наталія Бабеуш
Фото: Суспільне, Unsplash

Більше новин
Коли будуть результати НМТ 2022: скільки часу чекати на результати мультитесту-2022
Найнервовіший час для абітурієнтів: коли будуть результати НМТ 2022
Гроші це папір, а люди — найдорогоцінніше. Неймовірна історія стійкості жінки, яка годувала дітей на Азовсталі
Запечена камбала з грецьким салатом: рецепти для здорової вечері від Євгена Клопотенка
Українські діти їдуть у Францію
Українських дітей відправляють у Францію, щоб найменші відволіклись від війни та сирен
Басейни Києва
Альтернатива морю. Де позасмагати та поплавати у Києві — гід по басейнах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли будуть результати НМТ 2022: скільки часу чекати на результати мультитесту-2022
Найнервовіший час для абітурієнтів: коли будуть результати НМТ 2022
Українські діти їдуть у Францію
Українських дітей відправляють у Францію, щоб найменші відволіклись від війни та сирен
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО

Відео
0:02:45
Українські діти їдуть у Францію

Українських дітей відправляють у Францію, щоб найменші відволіклись від війни та сирен
0:00:43
Масований ракетний обстріл Ізраїлю 05.08.2022 - що відомо
Понад сотня ракет за ніч! Палестинці потужно обстріляли Ізраїль — що відомо про це на сьогодні
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
0:01:55
Наслідки обстрілів Запорізької АЕС 06.08.2022 - як працює АЕС сьогодні
Акт ядерного терору від росіян — наслідки обстрілу ЗАЕС та ситуація в Енергодарі сьогодні
0:06:25
Опалювальний сезон в Україні 2022 - 2023
Чи не замерзнуть українці взимку? Який стан готовності до опалювального сезону
0:03:32
Ситуація в Сіверську 06.08.2022 - місто під постійними обстрілами
Донбас цілодобово під вогнем — нічні вибухи в Костянтинівці та нелюдське життя в Сіверську
0:05:28
Як знайти зниклих безвісти - алгоритм дій
Немає зв’язку з рідними чи знайомими? Алгоритм пошуку зниклих безвісти військовослужбовців
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 6 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 серпня
0:15:46
Марк Фейгін
Російських солдатів не поважають свої ж командири? Чому будь-які скарги зводяться нанівець — думка Марка Фейгіна
Безробіття в Україні - оцінки та прогнози
Ситуація на ринку праці та перекваліфікація в Україні — оцінка Центру економічних досліджень
Більше відео
Любов
Читати далі
Чарівно розуміти, що ворогу кінець: історія артилерійської розвідниці Любові про переживання та мрії на війні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь